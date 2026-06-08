Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Чому росіяни більше не хочуть в Крим?

За даними сервісу Travelline, з 24 травня по 6 червня кількість бронювань готелів у Севастополі зменшилася на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На цьому тлі Крим втратив позиції серед популярних туристичних напрямків: наразі на півострів припадає лише 1,5% усіх туристичних продажів у Росії.

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Спад попиту підтвердив навіть віцепрезидент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін. За його словами, з 1 по 7 червня продажі турів до Криму скоротилися ще на 20% порівняно з попереднім тижнем.

Ніхто не хоче потрапити в пастку через паливні проблеми,

– сказав засновник однієї з мереж туристичних агенцій Алексан Мкртчян.

Через відсутність авіасполучення автомобільний транспорт залишається основним способом дістатися до Криму. За даними місцевого туристичного відомства, у 2025 році близько 76% туристів прибували на півострів власними автомобілями або автобусами, ще 24% – залізницею.

Цього року представники туристичного ринку прогнозують, що через паливну кризу півострів може втратити від 3 до 4 мільйонів відпочивальників.

Нагадаємо, нещодавно в Криму окупаційна влада запровадила обмеження на продаж бензину АІ-92 та АІ-95 через перебої з постачанням пального та удари Сил оборони. 4 червня "глава" регіону Сергій Аксьонов заявив, що відтепер водії можуть придбати на АЗС не більше 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше.

Щоб контролювати виконання заборони "влада" також призначила контролерів на кожну заправку – їхню роль виконують представники муніципальних та республіканських органів.

Після заяв Аксьонова на півострові одразу виник ажіотаж. У місцевих чатах і месенджерах почали масово з’являтися оголошення про пошук бензину або талонів на заправку, а пропозиції обміняти чи купити їх у посередників.