Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що до серпня цього року українці побачать зовсім інші настрої в росіян, ніж вони були раніше. Адже проблеми будуть тільки збільшуватись.

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У Криму зростає невдоволення

За словами керівника Центру вивчення окупації, росіяни захоплювались ударами по українських містах під час атак. Однак вони не очікували, що "правила гри можуть змінитись".

Зараз вони побачать падіння товарообігу. Тут не тільки паливо. Там починають зникати товари в магазинах. Рано чи пізно вони зникнуть, не кажучи вже про подорожчання,

– сказав Андрющенко.

Ба більше, літній сезон відпочинку в Криму цього року остаточно ще продовжується. Однак окупанти заборонили перевезення через територію Ростовської області по Керченському мосту груп дітей. Це означає, що усі піонерські табори на півострові, які забезпечували значну частину прибутку, залишаться пустими. Зокрема, мовиться про табір "Артек".

Андрющенко про настрої росіян в Криму: дивіться відео

До слова, український журналіст і блогер Денис Казанський поділився відео, на якому мешканка Севастополя розповідає, що вирішила втікати з міста. Жінка скаржиться на дефіцит бензину та регулярні повітряні тривоги, а також планує покинути Крим через Керченський міст, сподіваючись, що рух не буде перерваний.

Нагадаймо, що Україна вже атакувала міст на Арабатську стрілку, а також повністю знищила Чонгарський міст, який з'єднує Херсонщину й Крим.