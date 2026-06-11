Про таке повідомив офіцер взаємодії з оборонним сектором 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Микита Пузь на безпековому форумі New Age Defence Berlin у Німеччині 8 червня.

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Як Україна встановила вогневий контроль над логістикою ворога?

Військовий зазначив, що сучасне поле бою суттєво відрізняється від традиційного уявлення про фронт. За його словами, нині це не чітка лінія зіткнення між українськими та російськими позиціями, а широка зона завглибшки 3 – 40 кілометрів, де переплітаються укріплення обох сторін, бліндажі, мінні поля та численні вогневі точки.

Микита Пузь пояснив, що в таких умовах використання важкої техніки значно ускладнене, адже будь-яке її пересування швидко виявляється та стає ціллю для ураження. Саме тому українські військові постійно працюють над розширенням можливостей своїх засобів вогневого впливу та збільшенням глибини контролю над противником.

Як приклад, Пузь навів ситуацію навколо тимчасово окупованого Маріуполя, який розташований приблизно за 160 кілометрів від позицій українських сил.

Важливо! Завдяки поєднанню сучасних західних технологій і напрацювань власних інженерних та дослідницьких команд захисникам вдалося забезпечити безперервний контроль над ключовими логістичними маршрутами ворога на цій відстані.

Що відбувається на фронті поблизу Маріуполя: дивіться карту DeepState

За словами офіцера, систематичні удари по російських вантажівках, паливних складах і маршрутах ротації ворожої армії суттєво вплинули на логістику окупаційних військ.

У результаті командування країни-агресорки було змушене обмежити рух військового транспорту, заборонивши його наближення до фронту ближче ніж на 100 кілометрів.

Втім, як наголосив Пузь, навіть така дистанція вже не гарантує безпеки противнику, адже можливості українських сил продовжують зростати.

Він зауважив, що сьогодні дедалі частіше йдеться про контроль і ураження цілей на відстані до 200 кілометрів. Офіцер підкреслив, що збільшення відстані між тиловими базами окупантів і передовими підрозділами створює для російської армії додаткові труднощі.

Чим довшими стають логістичні маршрути, тим складніше забезпечувати війська необхідними ресурсами, що безпосередньо позначається на їхніх можливостях на лінії бойового зіткнення.

До речі, не кращою є ситуація росіян і в Криму. 11 червня окупанти скаржилися на удар одразу по 4 мостах, що ведуть якраз до півострова.

Раніше керівник ЦПД інформував, що одна з найважливіших переправ ворога – Чонгарський міст – знищена. Після серії атак на наземні логістичні артерії, що ведуть до тимчасово окупованого Криму, ймовірно, не залишилося жодного мостового переходу, який не зазнав би пошкоджень.