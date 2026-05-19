Як в Росії борються з "сірими зарплатами"?

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість таких випадків зросла на 21%, пише The Moscow Times.

Основну роботу з виявлення нелегальної зайнятості зараз проводять міжвідомчі комісії, створені у всіх регіонах Росії. До них входять представники податкової служби, МВС, Роструда й інших державних структур.

Цьогоріч влада ще більше розширила перелік ознак, за якими компанії можуть потрапити під перевірки. Тепер під особливу увагу потрапляють роботодавці, у яких:

понад 10 співробітників отримують зарплату нижче мінімального розміру оплати праці;

одночасно працюють понад 35 самозайнятих;

значна частина доходу самозайнятих надходить від однієї компанії;

середня зарплата суттєво нижча за середній рівень у галузі по регіону.

Окремо перевіряють компанії, які масово переводять колишніх штатних працівників у статус самозайнятих.

Зауважте! Більшість працівників після перевірок оформили офіційні трудові або цивільно-правові договори. Частина зареєструвалася як самозайняті, індивідуальні підприємці або відкрила селянські господарства.

Чому бізнес Росії йде в "тінь"?

Експерти пояснюють, що російська влада намагається розширити легальну зайнятість через проблеми з бюджетом

Владі важливо розширювати легальну зайнятість, щоб збільшувати податкові надходження та внески до Соцфонду для зниження дефіциту бюджету,

– каже аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова.

Водночас сам бізнес часто уникає офіційного оформлення працівників через високі витрати.

Керуюча партнерка "ВМТ Консалт" Катерина Косарєва пояснює, що роботодавці економлять не лише на податках, а й на страхових внесках та бюрократичних процедурах. На ситуацію також впливають:

підвищення ПДВ;

зростання податку на прибуток;

дорогі кредити;

гострий дефіцит кадрів.

Через нестачу працівників компанії часто намагаються швидше закривати вакансії, не витрачаючи час на офіційне оформлення.

За "конверти" загрожують великі штрафи і навіть тюрма

Юрист Ілля Русяєв наголосив, що головну відповідальність за зарплати "в конвертах" несуть роботодавці.

Нерідко співробітники офіційно працюють у одному місці, а іншому підробляють без оформлення. Водночас, основну відповідальність за зарплати "в конверті" несуть роботодавці,

– каже експерт.

За порушення компаніям загрожують штрафи:

Від 50 до 100 тисяч рублів; До 200 тисяч рублів за повторні порушення.

Крім того, податкова служба може донарахувати ПДФО, страхові внески, пеню та додаткові штрафи. У випадку великих обсягів порушень можливе навіть кримінальне покарання – до шести років позбавлення волі.

Що це означає?

Російська влада фактично запускає масштабну кампанію з посилення контролю над ринком праці та доходами населення.

Під особливим тиском опиняються компанії, які економлять на офіційному оформленні працівників або переводять людей у статус самозайнятих. Експерти очікують, що перевірок стане ще більше, а контроль за самозайнятими та малим бізнесом лише посилюватиметься.

Які ще зарплатні махінації використовують в Росії?

У Росії можуть перевірити компанії на можливу змову щодо зарплат. Йдеться про ситуацію, коли роботодавці нібито домовляються між собою не переманювати працівників і стримувати зростання зарплат, пише росЗМІ "РБК".

Суть таких домовленостей наступна:

компанії не переманюють працівників одна в одної;

штучно стримують зростання зарплат;

обмежують можливість працівників змінювати роботу.

Поштовхом до звернення стала інформація, опублікована РБК. За даними джерел, подібні домовленості можуть існувати одразу в кількох галузях:

IT-сектор;

банківська сфера;

фармацевтичні компанії;

нафтогазова галузь;

велика промисловість.

За інформацією журналістів, компанії можуть обмінюватися між собою даними про зарплати та бонуси співробітників, щоб утримувати їх на приблизно однаковому рівні.

Також застосовуються інші інструменти:

у трудові договори додають обмеження на роботу у конкурентів після звільнення (на 1 – 3 роки);

використовують угоди про нерозголошення, щоб стримувати перехід працівників;

"прив’язують" співробітників через бонуси, іпотечні програми або корпоративні пенсії.

Якщо такі домовленості дійсно існують, це може означати, що зарплати зростають повільніше, ніж могли б у конкурентному середовищі.

Стан економіки Росії також впливає на зарплати

Економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу розповів, що економічні проблеми Росії наразі визнає навіть верхівка влади. Зокрема міністр економічного розвитку країни Максим Решетников прямо каже, що країна вже вичерпала всі можливі ресурси. І це відбувається на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів та бюджетних обмежень.

Таким чином, падіння на 1,5% ВВП в першому кварталі цього року, про які було офіційно заявлено, не відповідають дійсності. Цей відсоток набагато вищий, зазначає економіст Ус.

Iван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Для того, щоб розуміти реальний стан речей в Росії, варто слухати їхні економічні форуми, як-от Санкт-петербурзький чи Московський економічні форуми. На них виступають люди, які, в принципі, працюють в економіці. І якщо у людей реально проблеми, вони не будуть казати, що все чудово.

Відтак на одному із таких форумів Володимир Баглаєв, генеральний директор Череповецького ливарно-механічного заводу, розповів, що його завод пов'язаний з підприємствами Росії з 9 галузями.

І якщо в попередні кризи у 7 галузей, наприклад, були проблеми, а 2 галузі залишалися на плаву, то зараз всі 9 галузей не демонструють зростання взагалі.

Виробництво металу в Росії, за його словами, скоротилося орієнтовно на 60%, але якимось чином виробництво досі зростає за офіційними даними.

Провідні російські заводи, як-от "КАМАЗ", заявляють, що зараз в Росії варто перейти на 3-денний робочий тиждень. Це означає, що підприємства працюватимуть лише на 60% зі 100%.

Крім того, Баглаєв каже, що виробництво самоскидів – тобто продукція, яку виробляють лише російські компанії, – вже впало на 20 разів, до 95%.

