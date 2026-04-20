Що буде зі світовою економікою?
Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що в Європі проблеми наразі досить "посередні", тоді як в Азії – усе набагато гірше.
Дивіться також Наступна "велика проблема" для Європи: яку загрозу несе війна на Близькому Сході
Наприклад, у Пакистані діють відключення світла, діти навчаються онлайн, а ресторани вимушені скоротити час роботи задля економії енергоресурсів. У Європі ж, зокрема в Україні, поки йдеться лише про зростання цін.
Наразі цей шок не транслювався в "чорного лебедя", який обвалить світову фінансову систему. Чи може це статися? Теоретично – можливо, ризики такі є,
– наголосив експерт.
Однак зараз світові ринки воліють сподіватися, що все закінчиться добре. Якщо ж їм доведеться розчаруватися у своїх прогнозах, це може також обіцяти значний шок у майбутньому, вважає банкір.
Чи заробить на цьому Росія?
Намагаючись стабілізувати ситуацію з цінами на енергоносії, США частково скасували обмеження на купівлю російської нафти. Фурса пояснив, що це вимушений крок, оскільки американська економіка також страждає, що зокрема впливає на електорат.
Вони (США – 24 Канал) зараз закрили Ормузьку протоку, оскільки не мають важелів впливу на Іран. Але до цього вони дозволяли навіть Ірану продавати й вивозити нафту, незважаючи на війну, просто аби балансувати ринок та уникнути дефіциту,
– додав він.
Тож обмеження санкцій проти Росії не рятує довгостроково, але значно збільшує її доходи зараз. "Вони виграють і від зростання цін, і від зростання обсягів своїх продажів", – підкреслив банкір.
До слова, частково призупинити процес можуть українські удари, щоправда, це не впливає на загальний тренд.
І хоча проблему дефіциту бюджету неможливо розв'язати за один місяць, це можна зробити за один рік. Йдеться не про зростання економіки країни-агресорки, а про можливості Володимира Путіна продовжувати війну.
Про які ще ризики попереджають?
Нагадаємо, голова Нацбанку Андрій Пишний уже попереджав – рівень інфляції в Україні може незабаром зрости на 1,5 – 2,8 процентного пункту через подорожчання нафти. Однак регулятор дотримуватиметься своєї мети щодо її зниження до 5% протягом трьох років.
Натомість голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що війна на Близькому Сході є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії". За його оцінкою, для повного відновлення постачань нафти та газу з Перської затоки може знадобитися щонайменше 6 місяців.