Що буде зі світовою економікою?

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що в Європі проблеми наразі досить "посередні", тоді як в Азії – усе набагато гірше.

Наприклад, у Пакистані діють відключення світла, діти навчаються онлайн, а ресторани вимушені скоротити час роботи задля економії енергоресурсів. У Європі ж, зокрема в Україні, поки йдеться лише про зростання цін.

Наразі цей шок не транслювався в "чорного лебедя", який обвалить світову фінансову систему. Чи може це статися? Теоретично – можливо, ризики такі є,

– наголосив експерт.

Однак зараз світові ринки воліють сподіватися, що все закінчиться добре. Якщо ж їм доведеться розчаруватися у своїх прогнозах, це може також обіцяти значний шок у майбутньому, вважає банкір.

Чи заробить на цьому Росія?

Намагаючись стабілізувати ситуацію з цінами на енергоносії, США частково скасували обмеження на купівлю російської нафти. Фурса пояснив, що це вимушений крок, оскільки американська економіка також страждає, що зокрема впливає на електорат.

Вони (США – 24 Канал) зараз закрили Ормузьку протоку, оскільки не мають важелів впливу на Іран. Але до цього вони дозволяли навіть Ірану продавати й вивозити нафту, незважаючи на війну, просто аби балансувати ринок та уникнути дефіциту,

– додав він.

Тож обмеження санкцій проти Росії не рятує довгостроково, але значно збільшує її доходи зараз. "Вони виграють і від зростання цін, і від зростання обсягів своїх продажів", – підкреслив банкір.

До слова, частково призупинити процес можуть українські удари, щоправда, це не впливає на загальний тренд.

І хоча проблему дефіциту бюджету неможливо розв'язати за один місяць, це можна зробити за один рік. Йдеться не про зростання економіки країни-агресорки, а про можливості Володимира Путіна продовжувати війну.

Про які ще ризики попереджають?