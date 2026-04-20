Что будет с мировой экономикой?

Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что в Европе проблемы пока достаточно "посредственные", тогда как в Азии – все гораздо хуже.

Например, в Пакистане действуют отключения света, дети учатся онлайн, а рестораны вынуждены сократить время работы для экономии энергоресурсов. В Европе же, в частности в Украине, пока речь идет только о росте цен.

Пока этот шок не транслировался в "черного лебедя", который обвалит мировую финансовую систему. Может ли это произойти? Теоретически – возможно, риски такие есть,

– подчеркнул эксперт.

Однако сейчас мировые рынки предпочитают надеяться, что все закончится хорошо. Если же им придется разочароваться в своих прогнозах, это может также обещать значительный шок в будущем, считает банкир.

Заработает ли на этом Россия?

Пытаясь стабилизировать ситуацию с ценами на энергоносители, США частично отменили ограничения на покупку российской нефти. Фурса объяснил, что это вынужденный шаг, поскольку американская экономика также страдает, что в частности влияет на электорат.

Они (США – 24 Канал) сейчас закрыли Ормузский пролив, поскольку не имеют рычагов влияния на Иран. Но до этого они позволяли даже Ирану продавать и вывозить нефть, несмотря на войну, просто чтобы балансировать рынок и избежать дефицита,

– добавил он.

Поэтому ограничение санкций против России не спасает долгосрочно, но значительно увеличивает ее доходы сейчас. "Они выигрывают и от роста цен, и от роста объемов своих продаж", – подчеркнул банкир.

К слову, частично приостановить процесс могут украинские удары, правда, это не влияет на общий тренд.

И хотя проблему дефицита бюджета невозможно решить за один месяц, это можно сделать за один год. Речь идет не о росте экономики страны-агрессора, а о возможности Владимира Путина продолжать войну.

О каких еще рисках предупреждают?