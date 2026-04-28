Яка ситуація з авіапальним в Європі?

Про те, як війна в Ірані вплинула на роботу авіаційних компаній та чи буде дефіцит ресурсу, пише dpa.

Німецьке інформаційне видання розповідає про заяву Єврокомісара з питань транспорту. Так, Апостолос Цицикостас повідомив, що можливі значні перебої в авіаперевезеннях. Основні причини – війна в Ірані та перекриття Ормузької протоки. Адже значні обсяги авіаційного пального надходили до Європи саме з Близького Сходу.

Посадовець акцентує, що нині пального для авіарейсів вистачає. А про дефіцит повідомляють менше 20% аеропортів. Ще понад 80% – не мають скарг щодо нестачі ресурсу.

Натомість рейси скасовують через ціни, які зросли більш ніж удвічі. Так, деякі рейси стали ще більш економічно невигідними.

Єврокомісар також зазначив, що "ситуація не є сприятливою". За його словами, якщо блокада Ормузу буде тривалою і ніякого рішення не знайдуть, то після червня можливий дефіцит ресурсу.

Зараз країни ЄС щодень звітують про запаси авіапального, щоб у Союзі могли контролювати загальний рівень резервів. Поки що саме завдяки цим аварійним запасам у Європі й не передбачають дефіциту.

Якщо ж після червня ситуація погіршиться, тоді резерви почнуть використовувати на покриття нестачі пального.

Як авіакомпанії оцінюють ситуацію з можливим дефіцитом пального?

Генеральний директор Wizz Air, Йожеф Вараді, заявив, що його компанія не залишиться без пального, пише Reuters. Він зазначає, що лоукостер не матиме дефіциту навіть за сценарієм, коли війна в Ірані триватиме довго.

Директор компанії також зазначив, що нинішні ціни на авіапальне у 1,5 тисячі доларів за тонну є так званим стимулом закуповувати ресурс у США. Такий варіант може вирішити зменшення або обмежнння основних постачань з Близького Сходу.

Натомість Bloomberg пише, що через війну в Ірані, Європа може недоотримати 20% авіапалу. І нині замість підготовки до сезону, який мав стати рекордним, компанії скасовують рейси.

Зауважте! За попередніми розрахунками Міжнародної асоціації повітряного транспорту, прибуток світової авіагалузі у 2026 році мав стати рекордним. Очікуваний показник сукупного чистого прибутку – 41 мільярд доларів.

Як долає видання, європейська нафтова промисловість робить усе можливе, щоб пристосуватися до ситуації. Однак становище країн нині вразливе.

Європейські авіакомпанії скасовують десятки тисяч рейсів. Проблема полягає в авіаційному паливі, яке через війну на Близькому Сході стало найбільшою болючою точкою на нафтовому ринку,

– зазначили у виданні.

Також там додали, що напередодні компанія Deutsche Lufthansa AG скасувала 20 тисяч рейсів. Йдеться про збиткові перевезення на короткі відстані. Авіакомпанія KLM, наприклад, скасовує і зменшує кількість рейсів з Амстердама на 80.

Що ще відомо про наслідки війни на Близькому Сході?

Від 28 лютого, коли Ізраїль та США розпочали атакувати об'єкти Ірану, фактично почалася війна на Близькому Сході. Окрім того, що ударів звавдвали по нафтових об'єктах, Іран як відповідь перекрив Ормузьку протоку.

Так, енергоносії, п'яту частину яких транспортували саме з Близького Сходу, стали знищиними або заблокованими. Тож, низка країн зіштовхнулася з економічними та енергетичними наслідками.

Для подолання енгокризи Єврокомісія вже представила спеціальний план. В основі проєкту – досягнення незалежності в енергетиці, а також заповнення газових сховищ, забезпечення достатніх резервів авіапального.

Зокрема наслідки конфлікту зачепили й Україну. Йдеться не лише про завищені ціни на пальне, а й про можливий дефіцит ресурсів. Однак за останнім повідомленням Володимира Зеленського, на квітень і травень обсяги пального забезпечені.