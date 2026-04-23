Як зріс попит на сонячні панелі?

Війна на Близькому Сході значно підштовхнула угору ціни на нафту, газ і електроенергію, що стало ударом як для бізнесу, так і для населення. Порятунком стала сонячна енергетика, пише Reuters.

Опитування провідних постачальників енергообладнання та компаній з відновлюваної енергетики у Німеччині, Британії та Нідерландах показали, що попит на дахові сонячні панелі зріс більш ніж удвічі з кінця лютого.

Війна в Ірані стала своєчасним поштовхом для сонячної енергетики. Адже торік вона вперше за майже десятиліття темпи встановлення нових систем знизилися.

Війна лише оголила проблему, яка існувала завжди: енергетичну залежність Європи,

– зазначив співзасновник Solarhandel24 Янік Нольден.

У підсумку через бум сонячних панелей німецький постачальник обладнання Solarhandel24 підвищив чисті продажі у березні більш ніж утричі – майже до 70 мільйонів євро (82 мільйони доларів) у порівнянні з минулим роком.

Ба більше, у квітні очікують, що продажі потрояться.