Как вырос спрос на солнечные панели?

Война на Ближнем Востоке значительно подтолкнула вверх цены на нефть, газ и электроэнергию, что стало ударом как для бизнеса, так и для населения. Спасением стала солнечная энергетика, пишет Reuters.

Опрос ведущих поставщиков энергооборудования и компаний по возобновляемой энергетике в Германии, Великобритании и Нидерландах показали, что спрос на крышные солнечные панели вырос более чем вдвое с конца февраля.

Война в Иране стала своевременным толчком для солнечной энергетики. Ведь в прошлом году она впервые за почти десятилетие темпы установки новых систем снизились.

Война лишь обнажила проблему, которая существовала всегда: энергетическую зависимость Европы,

– отметил соучредитель Solarhandel24 Яник Нольден.

В итоге из-за бума солнечных панелей немецкий поставщик оборудования Solarhandel24 повысил чистые продажи в марте более чем втрое – почти до 70 миллионов евро (82 миллиона долларов) по сравнению с прошлым годом.

Более того, в апреле ожидают, что продажи утроятся.