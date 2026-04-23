Как вырос спрос на солнечные панели?
Война на Ближнем Востоке значительно подтолкнула вверх цены на нефть, газ и электроэнергию, что стало ударом как для бизнеса, так и для населения. Спасением стала солнечная энергетика, пишет Reuters.
Опрос ведущих поставщиков энергооборудования и компаний по возобновляемой энергетике в Германии, Великобритании и Нидерландах показали, что спрос на крышные солнечные панели вырос более чем вдвое с конца февраля.
Война в Иране стала своевременным толчком для солнечной энергетики. Ведь в прошлом году она впервые за почти десятилетие темпы установки новых систем снизились.
Война лишь обнажила проблему, которая существовала всегда: энергетическую зависимость Европы,
– отметил соучредитель Solarhandel24 Яник Нольден.
В итоге из-за бума солнечных панелей немецкий поставщик оборудования Solarhandel24 повысил чистые продажи в марте более чем втрое – почти до 70 миллионов евро (82 миллиона долларов) по сравнению с прошлым годом.
Более того, в апреле ожидают, что продажи утроятся.
Похожую тенденцию наблюдают и в немецкой компании Enpal:
в марте заказы выросли на 30% в годовом измерении – до 130 миллионов евро;
в апреле ожидается рост еще на 33% – примерно до 120 миллионов евро,
Главные продажи выполняют благодаря установке крышных солнечных систем.
Речь идет об устойчивости Европы,
– уверен гендиректор Enpal Марио Кохле.
Сейчас обобщенных данных по установке солнечных систем в Европе пока нет. Но отраслевые ассоциации в Германии и Нидерландах подтверждают, что спрос быстро растет после начала войны в Иране. И они уверены, что это нельзя объяснить только сезонными факторами.
Заметьте! По словам руководителей компаний, все больше домохозяйств выбирают комплексные решения. Европейцы сразу устанавливают солнечные панели, аккумуляторы и зарядные станции для электромобилей. Это позволяет сохранять избыточную электроэнергию и использовать ее позже.
Почему в Европе делают ставку на электроэнергию?
На фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, Евросоюз делает ставку на электроэнергию, чтобы уменьшить зависимость от нефти и газа, отмечает Reuters.
По данным аналитиков Strategic Perspectives, на сегодня налоги на электроэнергию в ЕС в среднем вдвое выше, чем на природный газ. Поэтому Брюссель хочет изменить налоговые правила, сделав сборы на электричество ниже, чем на ископаемое топливо.
Это должно стимулировать людей и компании переходить на электромобили, тепловые насосы и электрооборудование,
– говорят эксперты.
Более того, Еврокомиссия предлагает упростить правила, чтобы правительства стран могли снижать налоги на электроэнергию для энергоемких отраслей до нуля.
Важно! Впрочем, на воплощение инициативы Еврокомиссии может потребоваться время и усилия. Ведь для изменения налоговых правил требуется согласие всех 27 членов ЕС.
Как война в Иране повлияла на Европу?
Уже в первые десять дней войны на Ближнем Востоке финансовое давление на ЕС заметно выросло из-за резкого подорожания энергоносителей. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, дополнительные расходы составили около 3 миллиардов евро.
С начала конфликта в Иране ситуация на энергорынке Европы еще больше обострилась. Цены на газ выросли более чем на 70%, это при том, что запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что Европа рискует войти в период затяжного энергетического кризиса. По его словам, высокие цены на энергоносители могут сохраняться длительное время.
На этом фоне ЕС готовит комплексные меры реагирования: координацию заполнения газовых хранилищ, возможное высвобождение стратегических запасов нефти, а также разработку рекомендаций для авиационного сектора на случай дефицита авиатоплива.