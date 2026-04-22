Какие меры планирует Евросоюз?
О том, как Евросоюз планирует реагировать на энергетический кризис, узнало информационное агентство Reuters.
По данным издания, в центре внимания Брюсселя оказались запасы нефти и газа, поставки авиационного топлива, государственная помощь бизнесу и усиленное использование электроэнергии.
Роль электричества
Еврокомиссия хочет уменьшить зависимость ЕС от нефти и газа, чтобы смягчить последствия от перебоев в их поставке из-за войны в Иране. Поэтому электричество должно выйти на первый план.
Для этого Брюссель планирует изменить налоговые правила ЕС, чтобы налоги на электроэнергию были ниже, чем на ископаемое топливо. Это должно стимулировать людей и компании переходить на электромобили, тепловые насосы и электрооборудование.
Также Комиссия предлагает упростить для стран возможность снижать налоги на электроэнергию для энергоемких отраслей до нуля.
Обратите внимание! По данным аналитиков Strategic Perspectives, сейчас налоги на электроэнергию в ЕС в среднем вдвое выше, чем на природный газ. Однако для того, чтобы изменить правила налогообложения, нужно единодушное согласие всех 27 стран блока, что может быть непросто.
Запасы нефти и газа
ЕС собирается координировать действия стран для заполнения газохранилищ в ближайшие месяцы. В частности, будет контролировать сроки закупок топлива. Это должно предотвратить вероятные резкие скачки цен, если компании одновременно начнут массово закупать газ.
Брюссель также хочет координировать высвобождение запасов нефти. В прошлом месяце Международное энергетическое агентство согласились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из резервов, чтобы стабилизировать рынок. А в него входит большинство стран ЕС.
Важно! Сейчас запасы газа в Европе составляют около 30%, пишет Politico. Это самый низкий показатель за последние четыре года. К зиме резервы нужно довести до 80%, но компании не спешат закупать газ из-за высоких цен.
Авиационное топливо
Отдельно Еврокомиссия готовит рекомендации на случай острого дефицита авиатоплива, о котором предупреждают авиакомпании. Речь идет, частности, о риске потери авиакомпаниями закрепленных за ними временных слотов в аэропортах из-за отмены рейсов.
Также рекомендации коснутся правил, которые запрещают самолетам заправлять больше топлива в дешевых аэропортах, чтобы использовать его во время полета.
Мы также уточним, можно ли считать дефицит топлива достаточно исключительным обстоятельством, чтобы авиакомпании могли избежать выплаты компенсаций за отмену рейсов,
– добавил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.
Заметьте! В дополнение Брюссель будет отслеживать работу нефтеперерабатывающих заводов Европы, чтобы обеспечить полное использование имеющихся мощностей.
Государственная помощь
В то же время ЕС разрабатывает правила, которые позволят странам блока активнее субсидировать цены на топливо и удобрения.
По проекту, правительства смогут компенсировать компаниям до 50% роста расходов на топливо или удобрения от начала войны в Иране. А чтобы нагрузка на бюджеты не были чрезмерными, помощь будут предоставлять только отдельным секторам, в частности:
- автомобильным перевозкам;
- сельскому хозяйству;
- и рыболовству.
Важно! Также в плане мероприятий содержатся предложения по отсрочке закрытия атомных электростанций, финансовой поддержки быстрой установки аккумуляторов и солнечных панелей для населения, снижение стоимости общественного транспорта. Однако их реализация будет зависеть от правительств конкретных государств.
Как Европа страдает от войны в Иране?
Уже в первые десять дней войны на Ближнем Востоке потери ЕС заметно выросли из-за резкого подорожания энергоносителей. По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, дополнительные расходы составили около 3 миллиардов евро.
На фоне перебоев, связанных с Ормузским проливом, цены на авиационное топливо в Европе резко выросли из-за дефицита. Уже 18 марта они достигли рекордного уровня – около 1 800 долларов за тонну, после чего несколько снизились и на прошлой неделе стабилизировались на уровне примерно 1 450 долларов.
С начала конфликта в Иране цены на газ в Европе также выросли более чем на 70%, что дополнительно усилило давление на энергетические рынки региона.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что Европа может войти в период длительного энергетического кризиса. Он отметил, что высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся еще в течение длительного времени.