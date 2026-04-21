Почему предлагают прекратить поездки в Страсбург?

Письма с такими призывами направила межпартийная группа законодателей из группы Левых и фракции Европейских консерваторов и реформистов (ECR), пишет Politico.

В письме к президенту Европарламента Роберте Мецоле депутаты отмечают, что парламент должен действовать в соответствии с собственными рекомендациями и сократить неважные поездки на фоне энергетического кризиса.

Когда государства-члены и граждан ЕС призывают к немедленным шагам по сохранению энергии, вполне логично, чтобы и сами институты ЕС подавали пример и делали свой вклад в ее экономию,

– написала депутат Анья Хазекамп из Нидерландов.

По мнению евродепутатов, ежемесячные поездки около 4 тысяч депутатов и сотрудников парламента противоречат логике. Ведь только недавно Еврокомиссия рекомендовала государствам сократить поездки и стимулировать дистанционную работу.

Депутаты призвали Мецолу "немедленно принять решительные меры".

Когда Союз просит граждан затянуть пояса, Парламент не может быть исключением,

– подчеркнули депутаты.

Напомним, что Европарламент ежемесячно проводит сессии в Страсбурге, поскольку это закреплено в договорах ЕС, которые определяют город официальным местом пленарных заседаний.

Заметьте! На днях пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова заявила, что ЕС собирается в ближайшее время представить новый энергетический пакет, пишет The Guardian. Он "будет охватывать различные аспекты, связанные с нынешним кризисом".

Прекращали ли поездки Европарламента в Страсбург?

Похожие призывы уже звучали в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе возникли проблемы с энергоснабжением.

Однако фактически поездки в Страсбург прекращали только во время пандемии Covid-19. Тогдашний президент Европарламента Давид Сассоли отменил заседание в 2020 году, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и требования безопасности.

Но уже после 15-месячного перерыва евродепутаты вернулись в Страсбург.

Законодатели были вынуждены вернуться во французский город под давлением Парижа, который в течение последних полвека ветирует любые шаги, которые могут подорвать статус Страсбурга как резиденции Парламента,

– отмечает издание.

Важно! Согласно отчету Европейского суда аудиторов еще за 2014 год, ежегодные расходы на ежемесячный переезд Европарламента в Страсбург составляют более 113,8 миллиона евро. Сейчас их стоимость, очевидно, значительно увеличилась, учитывая рост цен на топливо.

