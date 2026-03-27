Как могут снизить акцизы на топливо?

Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан, пишет Reuters.

По его словам, снижение акцизов на топливо является самым простым вариантом поддержки населения и бизнеса, которые страдают от высоких цен.

Однако, сократив сборы, Румыния потеряет значительную часть поступлений в государственный бюджет, поэтому это решение вызывает дискуссии.

С другой стороны, мы должны оценить, какой уровень снижения акцизов может выдержать румынское государство и как долго, ведь, к сожалению, мы не имеем прогнозируемости по продолжительности войны в Иране,

– отметил Боложан.

Важно! Несмотря на риски, власти Румынии могут уже на следующей неделе принять решение о временном снижении акцизов на топливо, отметили в правительстве.

Какие меры уже ввела Румыния?

Ранее румынское правительство уже ввело первый пакет мер, чтобы смягчить последствия топливного кризиса, пишет Reuters.

В частности, власти страны ввели жесткий контроль над экспортом топлива.

Торговые наценки на безинг и дизель для продавцов ограничили до уровня средних показателей прошлого года.

Компаниям разрешили экспортировать топливо только после согласования с министерствами энергетики и экономики.

Долю биотоплива в бензине уменьшили на три месяца, чтобы снизить конечную цену для покупателей.

Если ситуация на топливном рынке не улучшится, кризисные меры могут продлить через три месяца.

Почему в Украине не снижают акциз на топливо?

На фоне стремительного роста цен на АЗС в Украине тоже звучали предложения снизить акцизы на топливо. Но, в отличие от Румынии, украинское правительство дало четко понять, что не будет трогать акцизы и ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для горючего.

Дело в том, что налоговые поступления используются для финансирования обороны страны.

Я хочу напомнить, что все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия,

– отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Заметьте! Зато в Украине ввели кэшбек на топливо, который позволяет вернуть от 5 до 15% от заправки авто на АЗС

