Что известно об отставке правительства в Румынии?

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, которое перед этим оставили семь членов Социал-демократической партии.

Голосование было инициировано социал-демократами и ультраправыми. Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената продолжалось с 11:00 до 14:00. Впоследствии парламентариям объявили результаты голосования.

Вотум недоверия правительству поддержал 281 депутат, против выступили 4, еще 3 бюллетеня аннулировали.

У нас будет новое правительство в разумное время. Я исключаю сценарий досрочных выборов и подчеркиваю, что после завершения этих процедур у нас будет прозападное правительство,

- объявил президент Румынии.

К слову, для вотума недоверия было бы достаточно 233 голоса. Отмечается, что на этот раз соответствующее решение приняли с наибольшим количеством голосов в истории парламента.

С этого момента Румыния вступила в период переговоров и консультаций по формированию нового правительства.

Президент должен выдвинуть новую кандидатуру премьера. Если случится так, что парламент дважды отклонит предложения, то глава государства сможет распустить его.

Что произошло в Румынии?

Политический кризис в Румынии начался после раскола правящей коалиции. Она пришла к власти почти год назад – в июне 2025.

Правительство пыталось стабилизировать государственные финансы и уменьшить бюджетный дефицит. Все это сопровождалось непопулярными мерами, например, сокращением рабочих мест в госсекторе и повышением налогов.

20 апреля Социал-демократическая партия проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра Илие Боложана и призвала его уйти в отставку. Около 97,9% голосов во время партийного голосования было дано за это.

Социал-демократическая партия была крупнейшей в коалиции. Но 7 министров от нее подали в отставку 23 апреля.

Илие Боложана обвинили в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов". Его также упрекнули за повышение НДС, отмену льгот для некоторых категорий работников и за уровень инфляции.

Что говорят пророссийские политики?

Проевропейская власть в Румынии пришла после парламентских выборов в декабре 2024 года. Тогда была сформирована коалиция без ультраправых. Это было выгодно Европе, в частности Украине. Ведь румынам удалось не отдать правительство скандальной ультраправой и евроскептической партии AUR, которая продвигала российские нарративы.

Например, в мае 2025 лидер AUR Джордже Симион выступал против отправки дополнительной военной помощи Украине. Он также критиковал Украину за "неуважение к правам румынского меньшинства". Политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк отметила 24 Каналу, что Симион опасен не только для Румынии или Украины, но и для всего региона.

5 мая Симион с радостью отреагировал на отставку проевропейского правительства.

Конец десяти месяцам, в течение которых так называемые проевропейцы не достигли ничего, кроме налогов, войны и бедности. Сегодня был услышан голос народа. Время для национального примирения!

– написал он в X.

Впрочем, некоторые румыны выразили свое несогласие в комментариях, отметив, что на самом деле речь идет о "национальной катастрофе".