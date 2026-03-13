Почему не снизят акциз на топливо?

Об этом во время пленарного заседание Верховной Рады Украины рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Аналогично Кабмин не планирует уменьшать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для топлива.

Свириденко четко дала понять, что во время войны Украина не может позволить себе сокращать налоговые поступления, которые идут на оборону.

Я хочу напомнить, что все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия,

– подчеркнула премьер-министр.

Зато государство ищет другие пути для поддержки граждан и бизнеса.

Поэтому помощь украинцам, которую предлагает правительство, будет финансироваться из действующих бюджетных расходов и программ, разработанных в министерстве экономики и министерстве социальной политики Украины.

Какую топливную поддержку предлагает государство?

Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить меры для поддержки украинцев в связи с ростом цен на топливо.

Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить также программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок,

– отметил президент.

Соответственно правительство разработало кэшбек на топливо. Как объяснила Свириденко, украинские водители смогут вернуть часть потраченных средств на заправку, покупая горючее на АЗС:

на бензин кэшбэк составит -10%;

на дизель – 15%;

на автогаз – 5%.

Такой кэшбэк будет действовать до 1 мая. Воспользоваться предложением могут украинцы, которые будут заправляться на АЗС, привлеченных к государственной программе.

Важно! Средства за топливо будут возвращать на основе действующей программы "Национальный кэшбек". По оценкам, сейчас ею уже пользуются около 9,4 миллиона украинцев.

Как правительство стабилизирует цены на топливо?