Почему выросли цены на бензин?
В частности глава комитета Павел Кириленко выступил в парламенте и назвал причины роста цен на топливо.
Кириленко также объяснил, что основным и объективным фактором, который повлиял на увеличение цен, является остановка крупнейшего НПЗ в Украине. Сейчас в страну импортируются до 85% светлых нефтепродуктов.
Однако есть и другие факторы роста цен, которые назвал Павел Кириленко:
- увеличение спроса;
- сокращение запасов;
- повышение фактической стоимости топлива;
- рост стоимости логистики;
- ограничение сравнения условий хранения;
- сокращение предложения от европейских поставщиков.
Обратите внимание! Он в частности отметил, что еще 2 марта началось расследование для выявления нарушения законодательства относительно действий операторов АЗС.
В то же время правительство готовит помощь из-за высоких цен на топливо. Об этом ранее уже сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране.
Свириденко расписала, как должно все происходить:
- Цены на топливо должны формироваться справедливо, с учетом текущей ситуации, в частности той, что происходит на мировых рынках.
- Именно "Укрнафта" будет своеобразным ориентиром по справедливой цене.
- А Контролирующие органы (речь идет об Антимонопольном комитете и Госпродпотребслужбе) уже будут осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации.
Интересно! В то же время правительство готовит поддержку для категорий украинцев, которые больше всего будут нуждаться в поддержке из-за роста цен.
Что еще известно о действующих событиях?
- В социальных сетях публиковали информацию, что цены на топливо могут вырасти до 100 – 150 гривен за литр. Но эксперты считают, что такого не будет.
- В то же время стоимость топлива может повлиять на цены на продукты. Овощи и фрукты, особенно импортные и тепличные, "отреагируют" на подорожание первыми.