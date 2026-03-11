Почему выросли цены на бензин?

В частности глава комитета Павел Кириленко выступил в парламенте и назвал причины роста цен на топливо.

Кириленко также объяснил, что основным и объективным фактором, который повлиял на увеличение цен, является остановка крупнейшего НПЗ в Украине. Сейчас в страну импортируются до 85% светлых нефтепродуктов.

Однако есть и другие факторы роста цен, которые назвал Павел Кириленко:

увеличение спроса;

сокращение запасов;

повышение фактической стоимости топлива;

рост стоимости логистики;

ограничение сравнения условий хранения;

сокращение предложения от европейских поставщиков.

Обратите внимание! Он в частности отметил, что еще 2 марта началось расследование для выявления нарушения законодательства относительно действий операторов АЗС.

В то же время правительство готовит помощь из-за высоких цен на топливо. Об этом ранее уже сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране.

Свириденко расписала, как должно все происходить:

Цены на топливо должны формироваться справедливо, с учетом текущей ситуации, в частности той, что происходит на мировых рынках.

Именно "Укрнафта" будет своеобразным ориентиром по справедливой цене.

А Контролирующие органы (речь идет об Антимонопольном комитете и Госпродпотребслужбе) уже будут осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации.

Интересно! В то же время правительство готовит поддержку для категорий украинцев, которые больше всего будут нуждаться в поддержке из-за роста цен.

Что еще известно о действующих событиях?