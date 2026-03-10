Как отреагируют цены на продукты из-за подорожания топлива?

Аналитик Максим Гопка для 24 Канала рассказал, что рост цен на топливо быстро переходит на логистику, а, соответственно, влияет на часть продовольствия, например импорт и товары, которые портятся быстро.

Кроме того, влияние от подорожания топлива может быть заметно даже на продукты собственного производства, где значительная часть расходов в цепи поставок имеет импортные компоненты.

В то же время бизнес пока может работать по ранее подписанным контрактам с ценами, которые были установлены еще до роста цены на бензин и дизтопливо.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Сейчас овощи и фрукты, особенно импортные и тепличные, отреагируют на подорожание первыми. Все из-за быстрого оборота, потому что курс и логистика быстро меняют ценники. А также из-за того, что для части позиций есть высокая импортная концентрация.

Как известно, в 2025 году импорт помидоров и огурцов в Украину был существенный, где основным поставщиком была Турция. Ее доля составляла более 80% в стоимостном измерении.

Волна подорожания логистики/страхования/топливной составляющей в импорте или колебания курса доллара переносится на полку быстрее, чем в "длинных" цепях переработки,

– замечает Гопка.

Что будет с ценами на мясо и молоко?

Несмотря на то, что первыми подорожание почувствуют импортные овощи и фрукты, цены на мясо также могут отреагировать, прогнозирует господин Максим. Впрочем это может произойти не сразу.

И в этом есть объяснение: один из основных компонентов затрат в животноводстве являются корма. Производители часто имеют определенные запасы кормов, а потому реакция на подорожание может растянуться от 1 до 3 месяцев.

В то же время если топливо будет дорожать стабильно, то давление на цену мяса можно увидеть даже быстрее.

Сейчас предложение мяса на внутреннем рынке преобладает, что не дает ценам быстро расти. Ощутимым это может быть ближе к Пасхе,

– заявляет аналитик УКАБ.

Похожая ситуация будет происходить и с молочными продуктами. Но единственное отличие заключается в дополнительной энергоемкости переработки и "холодной цепи".

Если топливо дорожает быстро, то операционные расходы на сбор/транспортировку молока и дистрибуцию готовой продукции могут пойти вверх раньше, чем изменится кормовая составляющая,

– добавляет господин Максим.

Заметьте! По подсчетам "Минфин", Индекс потребительских цен на молочные продукты, по состоянию на 10 марта, составляет 100,51%. Если сравнить с предыдущим месяцем, то цены продуктов в этой категории в среднем выросли на 0,51%.



В то же время Индекс потребительских цен на мясные продукты составил 99,44%, что свидетельствует о том, что по сравнению с предыдущим месяцем цены на эти продукты уменьшились на -0,56%. этой категории в марте 2026 составил 99,44%.



Надо учесть, что значение индекса было рассчитано по среднемесячным ценам на такие группы продуктов: колбасы, мясные деликатесы, мясо и сосиски.

Какие сейчас цены на топливо в Украине?

Сейчас средние цены на бензин, по состоянию на 9 марта, по данным "Минфина", колеблются от 72 гривен до 66 гривен за литр, в соответствии с видом топлива.

За литр бензина А-95 премиум придется отдать в среднем 72,58 гривны, что является самой высокой ценой из всех.

За бензин А-95 водители заплатят уже 69 гривен за литр в среднем, а за бензин А-92 – 66,11 гривны.

Дизтопливо стоит почти на уровне бензина А-95 премиум – 71,60 гривны за литр.

Самым дешевым является автогаз, где цена составляет 40,69 гривны за литр, но здесь также присутствует подорожание стоимости.

В то же время еще 2 марта средние цены на топливо были на 5 – 6 гривен дешевле. Например за литр бензина А-95 надо было отдать 67,64 гривны, а за бензин А-95 – 62,87 гривны. Бензин А-92 стоил 59,99 гривны за литр, а дизтопливо – 62,69 гривны за литр. Зато автогаз – 38,51 гривны.

Важно! Чтобы удержать цены на топливо от резкого роста в сетях АЗС, в правительстве сообщили о том, что госкомпания "Укрнафта" будет продавать бензин и дизтопливо с минимальной торговой наценкой.

Сколько может стоить топливо?