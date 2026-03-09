Что происходит с рынком топлива в Украине?
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.
Читайте также 90 гривен за литр дизеля уже скоро – как будут расти цены на топливо в Украине
Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране.
Она подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться справедливо. Стоимость должна учитывать текущую ситуацию, в частности на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.
- Таким образом "Укрнафта" будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке.
- А контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба, должны осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации и реагировать на случаи возможных спекуляций на рынке горючего.
В то же время важно обеспечить, чтобы их работа не создавала безосновательного давления или препятствий для добросовестного бизнеса,
– добавила Свириденко.
Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Денис Шмыгаль должен обеспечить координацию с представителями рынка на базе Минэнергетики для решения текущих вопросов.
Важно! Министр экономики Алексей Соболев вместе с Минфином и Минэнерго должен проработать возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи.
Напомним, что Верховная Рада планирует закон о формировании стратегического резерва. Об этом сообщила пресс-служба аппарата.
Верховная Рада приняла Закон Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" – системное решение для формирования стратегического резерва топлива,
– говорится на сайте.
Закон предусматривает:
- создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в стране;
- обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;
- использование резерва только в кризисных ситуациях.
Закон вступает в силу поэтапно.
Обратите внимание! Несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет.
Что еще следует знать о проблемах с горючим?
- Сейчас рост цен на бензин не отражается на стоимость поездок на такси. Но при длительном повышении цен компании могут пересматривать свои тарифы.
- Сервисы такси следят за ситуацией, прогнозами экспертов и официальными комментариями представителей власти. Также они анализируют обращения водителей-партнеров в службу поддержки.