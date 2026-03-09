Сколько стоит топливо в Украине?

Подробнее об актуальных ценах сообщает сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95". Средние цены на топливо по стране по состоянию на 9 марта:

бензин А-95 премиум – 72,58 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,02 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,11 гривны за литр;

дизтопливо – 71,60 гривны за литр.

Смотрите также Цены на бензин взлетели на 5 – 6 гривен за литр: как сети АЗК объясняют подорожание

Сколько стоит топливо в Киеве?

Еще утром Новости.LIVE сообщали, что очередей на АЗС столицы нет.

Цена премиального бензина А-95 достигает 74 гривен .

. Зато А-100 продают за 81 гривну.

Цены на топливо в Киеве: смотрите видео

Сколько стоит топливо во Львове и Харькове?

По данным "Минфина", по Львовской области средние цены следующие:

бензин А-95 премиум – 72,81 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,30 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 72,19 гривны за литр.

Однако ситуация на Харьковской области несколько иная, топливо там обойдется для украинцев дешевле:

бензин А-95 премиум – 71,60 гривны за литр;

бензин А-95 – 67,91 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,22 гривны за литр;

дизтопливо – 70,69 гривны за литр.

Интересно! Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн предположил, что "стоп" для бензина произойдет в пределах 70 гривен за литр. Однако цены на дизель и дальше будут расти – до около 80 гривен за литр уже на этой неделе. Более того, если ситуация не изменится, после стоимость будет достигать 90 гривен за литр.

Что делает государство для снижения цен?

Во-первых, госкомпания Укрнафта будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать "ориентир справедливой цены" в нынешних условиях.

Во-вторых, Украина работает с международными партнерами над увеличением объемов импорта горючего, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В-третьих, Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба усилили контроль за операторами, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.

В-четвертых, особое внимание уделят обеспечению ключевых сфер – сектора обороны, общественного транспорта и аграриев. Правда, перевозчики уже заговорили о повышении стоимости проезда. Во Львове они обратились в горсовет с требованием пересмотреть тариф, добавив 10 гривен к актуальной цене.