Как рост цен на топливо объясняют сети АЗК?

Цены на бензин, дизельное топливо и газ в Украине растут несколько дней подряд. Детали о причинах подорожания топлива 24 Канал узнал у нескольких крупных сетей АЗК.

В зависимости от сети АЗС цены на топливо отличаются. К примеру, 4 марта в Киеве за литр бензина А-95 можно было заплатить от 63,99 до 70,99 гривны. Рост цен и неопределенность относительно их дальнейших уровней спровоцировали большие очереди на заправках.

Как сообщила в комментарии 24 Каналу пресс-служба компании ОККО, Украина зависима от импорта топлива, поэтому ситуация с ценами зависит от внешних факторов, прежде всего – мировых котировок на нефть и нефтепродукты.

Кроме того, влияние оказывают валютный курс, что сейчас растет, логистика поставок и налоговая нагрузка.

В последние дни мы наблюдаем существенный рост мировых цен. В частности, за понедельник котировки дизельного топлива выросли на 120 долларов за тонну. Во вторник рост продолжился – еще +130 долларов за тонну. Сегодня торги еще продолжаются, но уже рост составляет +80 долларов за тонну (что суммарно за три дня составляет более 330 долларов за тонну),

– сообщают в ОККО.

В компании отмечают, что учитывая факторы безопасности не могут формировать значительных запасов топлива, поэтому его закупают регулярно и следовательно, оперативно реагируют на изменения рынка.

Рост цен на топливо в сети БРСМ-Нафта также объясняют ситуацией на мировых рынках.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор по стратегическому развитию компании Александр Мельничук, предпосылки для подорожания начали формироваться еще с 17 февраля, когда появились первые сигналы о напряженности в отношениях между США и Ираном.

На это среагировала нефть, поэтому цена барреля на мировых рынках начала постепенно расти, сообщили в компании. От котировок зависят нефтеперерабатывающие заводы в Европе, Турции и Греции, поэтому они первыми среагировали на изменения и повысили отпускные цены на нефтепродукты.

Далее реагируют трейдеры, которые закупают у них топливо, а на завершающем этапе рост достается розничному сегменту.

По словам представителя БРСМ-Нафты, цены будут зависеть от влияния приведенных факторов, а также – курса гривны относительно иностранных валют.

Розничные сети не формируют цены в отрыве от рынка, а реагируют на изменения рыночной конъюнктуры. Если ситуация на мировых рынках и курс гривны будут оставаться стабильными, то оснований для резких ценовых колебаний не будет,

– говорят в БРСМ-Нафта.

В пресс-службе сети UPG 24 Каналу сообщили, что 100% топлива компания импортирует из Германии и США, поэтому цена на колонке формируется под влиянием мировых котировок нефтепродуктов и валютного курса, а также операционных расходов и налогов.

В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста курса доллара рынок реагирует достаточно быстро, поэтому изменение закупочных цен у поставщиков в Европе постепенно отражается на стеллах. В компании отмечают, что подобную ситуацию с подорожанием наблюдают и на европейских и американских АЗК, где стоимость дизеля и бензина иногда выросла вдвое.

На вопрос о возможности дальнейшего повышения цен на топливо в UPG ответили, что делать долгосрочные прогнозы сейчас сложно, учитывая непредсказуемость развития событий вокруг операции в Иране и реакции рынков на них.

Если напряжение сохранится или усилится, это может повлиять на цены на нефтепродукты в Европе, а соответственно – и на закупочную стоимость для Украины. Именно поэтому мы постоянно мониторим ситуацию на международных рынках и принимаем решение, исходя из фактической динамики закупочных цен и общей ситуации,

– говорится в сообщении компании.

Возможен ли дефицит топлива?

Пресс-служба компании ОККО сообщила, что сейчас предпосылок для дефицита топлива нет. Поставки осуществляются в плановом режиме, а сеть полностью обеспечена ресурсом.

В БРСМ-Нафта также не видят никаких предпосылок для дефицита топлива: рынок обеспечен ресурсом, логистика является стабильной, поэтому поставки осуществляются в штатном режиме.

В пресс-службе UPG уверяют об отсутствии оснований говорить о дефиците, поскольку за последние годы структуру импорта в Украине значительно диверсифицировали. Сама компания поставляет дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов в США, а бензин – из Германии.

Что говорят эксперты о росте цен на топливо в Украине?

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко, внешние факторы существенно влияют на ситуацию на внутреннем рынке Украины. Однако также на нем доминируют крупные игроки, а уровень конкуренции является недостаточным.

По его мнению, из-за этого существует завышенная маржа от 5 – 6 гривен и более, которую получают прежде всего крупные компании, а разница цен дискаунтеров и крупных сетей достигает 7 – 8 гривен.

Свое мнение относительно роста цен в комментарии 24 Каналу высказывал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, на рынке нефтепродуктов в Украине нет "ценового якоря", поэтому крупные сети не ограничены в установлении любых цен на топливо.

Учитывая это операция США в Иране может стать информационным поводом для поднятия ценников на бензин и дизель.

Как изменились цены на топливо на АЗС?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", средние цены на топливо на АЗС по состоянию на 14:00 4 марта составляли:

ОККО

Бензин А-95 Pulls – 73,99 гривны за литр (+5 гривен против 27 февраля);

Бензин А-95 Евро – 70,99 гривны за литр (+5 гривен против 27 февраля);

Дизельное топливо Евро – 70,99 гривны за литр (+5 гривен против 27 февраля);

Газ автомобильный – 41,99 гривны за литр (+2 гривны против 27 февраля и ранее).

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 – 63,72 гривны за литр (+5,03 гривны против 27 февраля);

Дизельное топливо – 63,31 гривны за литр (+6,31 гривны против 27 февраля);

Газ автомобильный – 37,65 гривны за литр (+88 копеек против 27 февраля).

UPG