Какие цены на топливо в Украине?

По состоянию на утро средняя цена бензина популярной марки А-95 в Киевской области составила 64,97 гривны, отмечает портал ВсеАЗС.

В целом по Киеву цены значительно различаются в зависимости от заправочной станции:

за литр А-95 придется заплатить от 63,99 до 73,99 гривны ;

; за литр премиального Pulls 100 – от 78,99 до 80,99 гривен;

Дизтопливо тоже подорожало. Литр дизеля сегодня стоит в среднем от 63,99 до 73,99 гривны.

Впрочем, цены на АЗС различаются как от региона, так и от сети.

На некоторых заправочных станциях можно найти топливо на несколько гривен дешевле за литр.

Например, бензин А-95, по данным портала, стоит:

Авантаж 7 – 60,95 гривны за литр;

БРСМ-Нафта – 61,99 гривны за литр;

Shell – 61,99 гривны за литр;

UPG – 65,90 гривны за литр;

АМИС – 64,99 гривны за литр;

Укрнафта – 66,99 гривны за литр.

На таких распространенных сетях заправок, как ОККО, WOG, SOCAR цены несколько выше.

По данным официального сайта ОККО, чаще всего на АЗС сети заправить авто можно по таким ценам:

Бензин Pulls 100 – 80,99 гривны за литр;

Бензин Pulls 95 – 73,99 гривны за литр;

Бензин А-95 Евро – 70,99 гривны за литр;

ДТ Pulls – 73,99 гривны за литр;

ДТ Евро – 70,99 гривны за литр;

Газ – 41,99 гривны за литр.

Не очень отличается ситуация на заправках сети SOCAR:

Бензин NANO 100 – 80,99 гривны за литр;

Бензин NANO 95 – 74,99 гривны за литр;

Бензин А-95 – 70,99 гривны за литр;

ДТ NANO Extro – 75,99 гривны за литр;

ДТ NANO – 70,99 гривны за литр;

и газ – 40,98 гривны за литр.

Некоторые сорта топлива можно найти дешевле на АЗС сети WOG:

Бензин 100 – 78,99 гривен за литр;

Бензин 95 Mustang – 71,99 гривны за литр;

Бензин 95 Евро – 68,99 гривны за литр;

ДТ Евро-5 – 68,99 гривны за литр;

ДТ Mustang – 71,99 гривны за литр;

Газ – 40, 98 гривны за литр.

Обратите внимание! По регионам цены на бензин и дизельное топливо на АЗС этих сетей могут отличаться.

Что прогнозируют эксперты относительно цен?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии 24 Канала отметил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке всколыхнула нефтяной рынок. Ведь движение танкеров через Ормузский пролив осложнилось, один из крупнейших НПЗ в мире остановился.

Все эти события могут быть информационным поводом для продавцов, чтобы поднять цен на бензин и дизель.

Военные риски в основном уже были заложены в цену нефти, а сейчас ситуация заключается в том, что участники рынка хотят заработать на этом росте,

– отмечает Рябцев.

Заметьте! Аналитики прогнозируют, что из-за геополитических рисков цена нефти может вырасти с 80 до 100 долларов за баррель.

Откуда Украина поставляет топливо?