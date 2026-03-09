Скільки коштує пальне в Україні?
Детальніше про актуальні ціни повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні станом 9 березня:
- бензин А-95 преміум – 72,58 гривні за літр;
- бензин А-95 – 69,02 гривні за літр;
- бензин А-92 – 66,11 гривні за літр;
- дизпальне – 71,60 гривні за літр.
Дивіться також Ціни на бензин злетіли на 5 – 6 гривень за літр: як мережі АЗК пояснюють здорожчання
Скільки коштує пальне в Києві?
Ще вранці Новини.LIVE повідомляли, що черг на АЗС столиці немає.
- Ціна преміального бензину А-95 сягає 74 гривень.
- Натомість А-100 продають за 81 гривню.
Ціни пального у Києві: дивіться відео
Скільки коштує пальне у Львові та Харкові?
За даними "Мінфіну", по Львівській області середні ціни такі:
- бензин А-95 преміум – 72,81 гривні за літр;
- бензин А-95 – 69,30 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;
- дизпальне – 72,19 гривні за літр.
Однак ситуація на Харківщині дещо інша, пальне там обійдеться для українців дешевше:
- бензин А-95 преміум – 71,60 гривні за літр;
- бензин А-95 – 67,91 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,22 гривні за літр;
- дизпальне – 70,69 гривні за літр.
Цікаво! Експерт з паливного ринку Сергій Куюн припустив, що "стоп" для бензину відбудеться в межах 70 гривень за літр. Однак ціни на дизель і далі ростимуть – до близько 80 гривень за літр уже цього тижня. Ба більше, якщо ситуація не зміниться, опісля вартість сягатиме 90 гривень за літр.
Що робить держава для зниження цін?
По-перше, держкомпанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, аби сформувати "орієнтир справедливої ціни" в нинішніх умовах.
По-друге, Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
По-третє, Антимонопольний комітет і Держпродспоживслужба посилили контроль за операторами, аби не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.
По-четверте, особливу увагу приділять забезпеченню ключових сфер – сектору оборони, громадського транспорту та аграріїв. Щоправда, перевізники уже заговорили про підвищення вартості проїзду. У Львові вони звернулися до міськради з вимогою переглянути тариф, додавши 10 гривень до актуальної ціни.