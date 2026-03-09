Скільки коштує пальне в Україні?

Детальніше про актуальні ціни повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні станом 9 березня:

бензин А-95 преміум – 72,58 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,02 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,11 гривні за літр;

дизпальне – 71,60 гривні за літр.

Скільки коштує пальне в Києві?

Ще вранці Новини.LIVE повідомляли, що черг на АЗС столиці немає.

Ціна преміального бензину А-95 сягає 74 гривень .

. Натомість А-100 продають за 81 гривню.

Скільки коштує пальне у Львові та Харкові?

За даними "Мінфіну", по Львівській області середні ціни такі:

бензин А-95 преміум – 72,81 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,30 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 72,19 гривні за літр.

Однак ситуація на Харківщині дещо інша, пальне там обійдеться для українців дешевше:

бензин А-95 преміум – 71,60 гривні за літр;

бензин А-95 – 67,91 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,22 гривні за літр;

дизпальне – 70,69 гривні за літр.

Цікаво! Експерт з паливного ринку Сергій Куюн припустив, що "стоп" для бензину відбудеться в межах 70 гривень за літр. Однак ціни на дизель і далі ростимуть – до близько 80 гривень за літр уже цього тижня. Ба більше, якщо ситуація не зміниться, опісля вартість сягатиме 90 гривень за літр.

Що робить держава для зниження цін?

По-перше, держкомпанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, аби сформувати "орієнтир справедливої ціни" в нинішніх умовах.

По-друге, Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

По-третє, Антимонопольний комітет і Держпродспоживслужба посилили контроль за операторами, аби не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.

По-четверте, особливу увагу приділять забезпеченню ключових сфер – сектору оборони, громадського транспорту та аграріїв. Щоправда, перевізники уже заговорили про підвищення вартості проїзду. У Львові вони звернулися до міськради з вимогою переглянути тариф, додавши 10 гривень до актуальної ціни.