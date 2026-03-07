Изменится ли стоимость такси на фоне повышения цен на бензин?

О том, как украинские службы реагируют на ситуацию с горючим, говорится в материале УНИАН.

Из-за стремительного роста цен на топливо соответственно растет себестоимость поездок. В частности речь идет и о работе такси. Самые известные украинские сети следят за ситуацией и соответственно будут реагировать на нее.

В частности в сервисе Bolt рассказали, что сейчас подорожание цен не отражается на тарифах.

Наша система динамического ценообразования прежде всего реагирует на баланс спроса и предложения в конкретный момент времени и конкретном месте, а не на отдельные внешние факторы,

– рассказал Сергей Павлик, генеральный менеджер компании.

В то же время он отметил, что при длительном повышении цен на АЗС – Bolt будет пересматривать стоимость поездок. Ведь если топливо будет дорожать существенно и регулярно это повлияет на экономическую составляющую поездки и на средний уровень тарифа соответственно.

Спрогнозировать точный процент повышения цен – в сервисе не могут. Речь идет об учете многих факторов. В частности политика такси основывается на том, что поездки должны быть экономически обоснованными для водителей.

Сейчас сложно прогнозировать конкретные цифры возможного роста ... Ключевыми факторами изменения стоимости поездок всегда остаются внешние обстоятельства, которые влияют на количество активных водителей в определенное время и в конкретной локации, а также на количество пассажиров, которые одновременно заказывают поездки. Именно соотношение этих показателей формирует конечную цену,

– объясняют в Bolt.

Относительно сервиса Uklon – ситуация аналогичная. Определить уровень подорожания на сегодня невозможно, но компания следит за ситуацией.

Мы следим за ситуацией, прогнозами экспертов и официальными комментариями представителей власти и будем реагировать соответственно. Также анализируем обращения водителей-партнеров в службу поддержки. Сейчас очень рано говорить о каких-либо изменениях в финальной цене для пользователей,

– говорит Chief Ride-hailing Officer, Елена Орлова.

В частности представительница компании объяснила, что сеть Uklon работает по принципу динамического ценообразования. То есть автоматизированная модель в режиме реального времени анализирует все факторы, чтобы получить баланс между спросом и предложением на рынке и при соответствующих условиях.

На баланс влияют:

время суток;

погодные условия;

ситуация с общественным транспортом;

дорожные работы;

сбои или пиковые нагрузки.

Что нужно знать о стоимости топлива в Украине?

В материале Общественного объясняется, что с начала года цены на бензин выросли в среднем на 10 гривен за литр.

Основная причина – ситуация на Ближнем Востоке или операция Израиля и США против Ирана. Собственно, именно это событие вызвало резкое повышение цен на украинских АЗС до 6 гривен за литр.

В частности выросла мировая цена на нефть, как основы для всех видов топлива. Поэтому высокий показатель этого ресурса отразился на стоимости дизеля и бензина в Украине.

Некоторые эксперты отмечают, что в Украине спекулируют темой конфликта на Ближнем Востоке и цены выросли безосновательно.

Чтобы урегулировать ситуацию украинская власть ищет решение. Например, "Укрнафта" будет работать по минимальной рентабельности и фактически без наценки на бензин. В компании говорят, что установят справедливую цену на топливо и соответственно среагируют на мировой кризис. В то же время власти уверяют, что дефицита горючего не будет.

Однако Даниил Гетманцев, председатель финансового комитета Верховной Рады, написал, что дефицит может дойти до Украины уже в апреле. При условии, если ситуация на Ближнем Востоке затянется, в частности, если Ормузский пролив будет перекрыт в дальнейшем. Так, депутат советует искать возможности для создания резервов.

Что еще известно о подорожании поездок?