Сколько уже работает самый старый бизнес?

Речь идет о Дрогобычском соляном заводе. Эта солеварня на Львовщине непрерывно действует с 14 века на одном и том же месте, отмечается на официальном сайте предприятия.

По историческим данным, первые упоминания о солеварении в Дрогобыче датируются примерно 1250 годом.

Впрочем, документально подтвержденная запись о добыче соли появилась в 1390 году. Именно тогда город уже был известен как важный центр соляного промысла.

На протяжении веков расцвета Дрогобычу способствовала солеварня, которая поставляла соль не только в Галичину и Закарпатье, но и для Волыни, Холмской земли, Киевщины,

– говорится в истории предприятия.

Сейчас предприятие входит в список 30 старейших компаний Европы, которым удалось сохранить свою деятельность непрерывно, отмечает VisualCapitalist.

Фото: Дрогобычский соляной завод – один из старейших в Европе / VisualCapitalist

Важно! Сейчас завод производит около 50 тонн соли в месяц. Продукцию преимущественно реализуют во Львовской области.

Как изготавливают соль в Дрогобыче?

Как и более 700 лет назад, в Дрогобыче и сегодня используют традиционный метод добычи соли:

Сначала из подземных источников поднимают соляной рассол;

Затем этот рассол вываривают в специальных чанах.

Работа это нелегкая. Работники говорят, что к концу смены сами становятся соленые.

Тяжелая работа. Всем хозяйкам надо соль, а кто им сделает, как не мы. Приходим домой – сразу в баняк,

– рассказал один из солеваров изданию Gazeta.ua.

Уникальность производства заключается в самой шахте, ведь она построена из дерева без использования металла. Благодаря высокой концентрации соли деревянные конструкции законсервировались и сохранились до наших дней.

Интересно! Кроме промышленной деятельности, предприятие выполняет и туристическую функцию. Здесь проводят экскурсии, во время которых можно увидеть старинные производственные помещения и процесс вываривания соли.

Какие самые старые компании мира?