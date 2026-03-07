Сколько уже работает самый старый бизнес?
Речь идет о Дрогобычском соляном заводе. Эта солеварня на Львовщине непрерывно действует с 14 века на одном и том же месте, отмечается на официальном сайте предприятия.
По историческим данным, первые упоминания о солеварении в Дрогобыче датируются примерно 1250 годом.
Впрочем, документально подтвержденная запись о добыче соли появилась в 1390 году. Именно тогда город уже был известен как важный центр соляного промысла.
На протяжении веков расцвета Дрогобычу способствовала солеварня, которая поставляла соль не только в Галичину и Закарпатье, но и для Волыни, Холмской земли, Киевщины,
– говорится в истории предприятия.
Сейчас предприятие входит в список 30 старейших компаний Европы, которым удалось сохранить свою деятельность непрерывно, отмечает VisualCapitalist.
Фото: Дрогобычский соляной завод – один из старейших в Европе / VisualCapitalist
Важно! Сейчас завод производит около 50 тонн соли в месяц. Продукцию преимущественно реализуют во Львовской области.
Как изготавливают соль в Дрогобыче?
Как и более 700 лет назад, в Дрогобыче и сегодня используют традиционный метод добычи соли:
- Сначала из подземных источников поднимают соляной рассол;
- Затем этот рассол вываривают в специальных чанах.
Работа это нелегкая. Работники говорят, что к концу смены сами становятся соленые.
Тяжелая работа. Всем хозяйкам надо соль, а кто им сделает, как не мы. Приходим домой – сразу в баняк,
– рассказал один из солеваров изданию Gazeta.ua.
Уникальность производства заключается в самой шахте, ведь она построена из дерева без использования металла. Благодаря высокой концентрации соли деревянные конструкции законсервировались и сохранились до наших дней.
Интересно! Кроме промышленной деятельности, предприятие выполняет и туристическую функцию. Здесь проводят экскурсии, во время которых можно увидеть старинные производственные помещения и процесс вываривания соли.
Какие самые старые компании мира?
Большинство частных компаний в мире работают в среднем около десяти лет, однако существуют тысячи исключений. Сегодня насчитывается более 5 500 предприятий, которым не менее 200 лет, а некоторые из них непрерывно функционируют уже более тысячи лет, передавая бизнес из поколения в поколение.
Самой старой компанией в мире считается японская Kongo Gumi, основанная в 578 году для строительства буддистских храмов. Она оставалась семейным бизнесом более 1 400 лет и только в 2006 году стала частью Takamatsu Construction.
В Европе примером многовекового бизнеса является австрийский ресторан St. Peter Stiftskulinarium, работающий с 803 года, а также Парижский монетный двор, основанный в 864 году и действующий по сей день.