Многие люди сегодня жалуются на график 5 на 2, называя его изнурительным и не совсем пригодным для полноценной жизни. Однако мало кто задумывается, что до его введения ситуация была значительно сложнее: работники работали шесть дней в неделю и имели только один выходной, рассказывает History.

Кто впервые ввел 8-часовой рабочий день и график 5 на 2?

Идея сократить рабочий день появилась еще во время промышленной революции, когда люди работали по 10 – 14 часов шесть дней в неделю. В 1817 году британский реформатор Роберт Оуэн предложил формулу: "8 часов труда, 8 часов отдыха, 8 часов сна", но тогда она не стала массовой практикой, рассказывают на платформе Reddit.

Только 1 мая 1926 года компания Ford Motor Company стала одной из первых в США, которая официально ввела пятидневную рабочую неделю по 8 часов для работников своих заводов. Через несколько месяцев такая же политика распространилась и на офисных сотрудников компании.



Эдсель Форд ввел 8-часовой рабочий день / фото Википедии

Этот шаг стал логическим продолжением политики Генри Форда, которая началась еще в 1914 году, когда он повысил минимальную зарплату фабричным рабочим-мужчинам до 5 долларов в день за 8-часовой рабочий день. Для женщин такая ставка была установлена в 1916 году.

Это решение шокировало индустрию: зарплата Фордовских работников почти вдвое превышала среднюю по отрасли. Однако эффект был мгновенный – выросла производительность на конвейере, а работники почувствовали гордость и лояльность к компании. Идея сократить неделю с шести до пяти дней зародилась еще в 1922 году. Эдсель Форд, сын Генри и тогдашний президент компании, объяснял:

Каждый человек должен иметь больше одного дня в неделю для отдыха и проведения времени с семьей. Мы стремимся поддерживать идеальную домашнюю жизнь для наших сотрудников,

– говорил он.

Генри Форд хотел воплотить идею 8-часового рабочего графика / фото 50Plus

Генри Форд добавил, что пятидневная неделя не только улучшает качество жизни рабочих, но и повышает производительность: короткое рабочее время стимулирует вкладывать больше усилий во время пребывания на работе. Вскоре другие производители в США и мире последовали этому примеру, и график 8 часов в день, 5 дней в неделю стал стандартом во многих отраслях.

