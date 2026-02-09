Ранее идеальной карьерой считался постепенный рост в пределах одной компании, пишет Your Tango. Сейчас успех возможен через изменения профессий, ролей и даже отраслей. Эксперты назвали 5 характерных черт людей, которые не привязываются к одной работе на всю жизнь.

Какие люди меняют место работу?

Любознательные и любопытные

Такие люди меняют работу не из-за скуки и лени, а из-за постоянной потребности открывать для себя что-то новое. Им важно учиться, разбираться в незнакомых ситуациях и находить ответы на новые вызовы. Для них карьера – это пространство для исследования.

С легкой адаптивностью

Частые изменения среды не пугают людей. Они не любят застревать в рутине, поэтому даже рады оказываться в незнакомой ситуации и переносить привычки и предыдущий опыт, чтобы быстро стать эффективными на новом месте.



Люди с легкой адаптивностью часто меняют работу / Фото Pexels

С нестандартным мышлением

Смена различных компаний дает таким людям широкий кругозор. На новом месте работы они легко сочетают идеи из разных сфер. Благодаря большому опыту работы у них появляются нестандартные решения и инновационные подходы.

Те, которые умеют быстро обучаться

Для людей, которые часто меняют работу, быстрое обучение – не бонус, а необходимость. Со временем они учатся отделять главное от второстепенного и фокусироваться только на том, что реально поможет достичь результата. Этот навык им помогает уверенно чувствовать себя даже в новых ролях.

Ориентированы на результат

Такие люди четко видят краткосрочные цели. Это может быть получение конкретного навыка, завершение проекта или погружение в новую сферу. Их мотивирует не длительное пребывание на одной должности, а ощутимый результат и понимание, что именно они вынесли из очередного этапа карьеры.

К слову, все популярнее становится тенденция на так называемое "увольнение из мести", пишет Fortune. Опрос показал, что 90% респондентов считают такие увольнения оправданными, а исследователи советуют фокусироваться на создании здоровой рабочей атмосферы.

