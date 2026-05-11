Почему сеть "Арсен" закрывается?

Все магазины сети прекратят работу с 1 июня, пишет ZAXID.NET.

Смотрите также Начать бизнес в бьюти-сфере: сколько стоит открыть салон красоты в 2026 году

Причины такого решения официально не комментируют, однако на рынке уже говорят о сложной конкуренции, изменение потребительских привычек и переформатирование ритейла.

Сеть принадлежит группе "Евротек" и в разные годы активно расширялась во Львове, Ивано-Франковске и Ровно. Компания запускала реконструкции магазинов, открывала обновленные супермаркеты и меняла формат работы.

"Арсен" был одним из первых крупных супермаркетов во Львове.

На пике сеть обслуживала десятки тысяч покупателей ежедневно.

Что это значит?

Львовский рынок ритейла продолжает концентрироваться вокруг нескольких крупных игроков Локальным сетям все труднее конкурировать с национальными брендами Часть работников "Арсена" может перейти в другие торговые сети Вакантные помещения супермаркетов могут быстро занять конкуренты Для многих львовян это исчезновение одного из самых известных локальных брендов 2000-х

Обратите внимание! История "Арсена" показывает, насколько быстро меняется украинский ритейл. То, что еще десять лет назад выглядело стабильным и узнаваемым бизнесом, сегодня может не выдержать конкуренции, новых форматов и изменения поведения покупателей. Для Львова это не просто закрытие магазинов, а завершение целой эпохи локального ритейла.

Подробно о сети "Арсен" во Львове

Первый "Арсен" открылся в 2002 году в городе Львове и одновременно стал первым супермаркетом такого формата на западе Украины, пишет Evrotek.

Мы первые предложили львовянам разнообразный ассортимент продуктов питания, непродуктовых товаров, кулинарии и кондитерских изделий и дальше остаемся одними из лучших,

– пишут в сети.

Основателем сети "Арсен" была львовская компания "Интермаркет", которая ведет торговую деятельность с 1992 года. Сеть создал львовский бизнесмен Роман Шлапак – название "Арсен" она получила в честь его старшего сына.

Сейчас супермаркеты "Арсен" работают под юридическим названием ООО "Альянс Маркет" и принадлежат бизнесмену Михаилу Весельскому. Весельский также возглавляет торговую группу "Евротек", в которую, кроме "Арсена", входят сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Сеть супермаркетов "Арсен" представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской. Во Львове сейчас работает 6 магазинов:

на проспекте Красной Калины, 60

ул. Зеленая, 147

ул. Патона, 37

проспект Черновола, 93

площадь Мицкевича, 5

ул. Старая, 3

Закроют ли магазины "Арсен" в других областях?

После подтвержденного закрытия магазинов во Львове аналогичная ситуация разворачивается в Ивано-Франковске, пишет Versii.

В городе активно обсуждают возможное закрытие продуктового супермаркета "Арсен" на Каскаде. Предварительно магазин в торговом центре будет работать до 1 июня 2026 года.

Как стало известно местным медиа, персонал уже предупредили о завершении работы. Официально магазин должен функционировать до начала июня.

Приходите к нам 15 мая – начнутся большие скидки на все. Потому что супермаркет закрывается. Но другие магазины продолжат работать,

– рассказала одна из работниц маркета.

К слову, супермаркет "Арсен", который проработал в Ивано-Франковске около 20 лет, является частью большого торгового объекта, открытого еще в 2006 году компанией "Интермаркет". Тогда это был один из крупнейших ТЦ в регионеплощадь – около 15 000 квадратных метров из которых половина приходилась на сам супермаркет, а паркинг рассчитан на 500 авто. Инвестиции в проект оценивали примерно в 12 миллионов долларов.

Относительно других городов, в частности Ровно, официальных подтверждений закрытия пока нет.

Почему бизнесы в Украине закрываются?

Как отмечает для 24 Канала маркетолог Наталья Головачко, закрытие бизнесов сейчас стало массовым явлением, а не единичными случаями.

Статистика свидетельствует, что в прошлом году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в позапрошлом году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.

Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.

А еще один фактор влияния – это то, что в результате мобилизации и миграции бизнесы испытывают дефицит работников.

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений. Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.