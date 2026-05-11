Почему сеть "Арсен" закрывается?
Все магазины сети прекратят работу с 1 июня, пишет ZAXID.NET.
Смотрите также Начать бизнес в бьюти-сфере: сколько стоит открыть салон красоты в 2026 году
Причины такого решения официально не комментируют, однако на рынке уже говорят о сложной конкуренции, изменение потребительских привычек и переформатирование ритейла.
Сеть принадлежит группе "Евротек" и в разные годы активно расширялась во Львове, Ивано-Франковске и Ровно. Компания запускала реконструкции магазинов, открывала обновленные супермаркеты и меняла формат работы.
- "Арсен" был одним из первых крупных супермаркетов во Львове.
- На пике сеть обслуживала десятки тысяч покупателей ежедневно.
Что это значит?
- Львовский рынок ритейла продолжает концентрироваться вокруг нескольких крупных игроков
- Локальным сетям все труднее конкурировать с национальными брендами
- Часть работников "Арсена" может перейти в другие торговые сети
- Вакантные помещения супермаркетов могут быстро занять конкуренты
- Для многих львовян это исчезновение одного из самых известных локальных брендов 2000-х
Обратите внимание! История "Арсена" показывает, насколько быстро меняется украинский ритейл. То, что еще десять лет назад выглядело стабильным и узнаваемым бизнесом, сегодня может не выдержать конкуренции, новых форматов и изменения поведения покупателей. Для Львова это не просто закрытие магазинов, а завершение целой эпохи локального ритейла.
Подробно о сети "Арсен" во Львове
Первый "Арсен" открылся в 2002 году в городе Львове и одновременно стал первым супермаркетом такого формата на западе Украины, пишет Evrotek.
Мы первые предложили львовянам разнообразный ассортимент продуктов питания, непродуктовых товаров, кулинарии и кондитерских изделий и дальше остаемся одними из лучших,
– пишут в сети.
Основателем сети "Арсен" была львовская компания "Интермаркет", которая ведет торговую деятельность с 1992 года. Сеть создал львовский бизнесмен Роман Шлапак – название "Арсен" она получила в честь его старшего сына.
Сейчас супермаркеты "Арсен" работают под юридическим названием ООО "Альянс Маркет" и принадлежат бизнесмену Михаилу Весельскому. Весельский также возглавляет торговую группу "Евротек", в которую, кроме "Арсена", входят сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".
Сеть супермаркетов "Арсен" представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской. Во Львове сейчас работает 6 магазинов:
- на проспекте Красной Калины, 60
- ул. Зеленая, 147
- ул. Патона, 37
- проспект Черновола, 93
- площадь Мицкевича, 5
- ул. Старая, 3
Закроют ли магазины "Арсен" в других областях?
После подтвержденного закрытия магазинов во Львове аналогичная ситуация разворачивается в Ивано-Франковске, пишет Versii.
В городе активно обсуждают возможное закрытие продуктового супермаркета "Арсен" на Каскаде. Предварительно магазин в торговом центре будет работать до 1 июня 2026 года.
Как стало известно местным медиа, персонал уже предупредили о завершении работы. Официально магазин должен функционировать до начала июня.
Приходите к нам 15 мая – начнутся большие скидки на все. Потому что супермаркет закрывается. Но другие магазины продолжат работать,
– рассказала одна из работниц маркета.
К слову, супермаркет "Арсен", который проработал в Ивано-Франковске около 20 лет, является частью большого торгового объекта, открытого еще в 2006 году компанией "Интермаркет". Тогда это был один из крупнейших ТЦ в регионеплощадь – около 15 000 квадратных метров из которых половина приходилась на сам супермаркет, а паркинг рассчитан на 500 авто. Инвестиции в проект оценивали примерно в 12 миллионов долларов.
Относительно других городов, в частности Ровно, официальных подтверждений закрытия пока нет.
Почему бизнесы в Украине закрываются?
Как отмечает для 24 Канала маркетолог Наталья Головачко, закрытие бизнесов сейчас стало массовым явлением, а не единичными случаями.
Статистика свидетельствует, что в прошлом году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в позапрошлом году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.
Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.
Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.
А еще один фактор влияния – это то, что в результате мобилизации и миграции бизнесы испытывают дефицит работников.
Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений. Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.
Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.
Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.
И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.
Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.