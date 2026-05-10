Во сколько обойдется открытие салона красоты?

Впрочем, запуск такого бизнеса требует немалых вложений еще на старте. Кроме аренды помещения и ремонта, будущим владельцам придется потратиться на оборудование, косметику, оформление документов и даже рекламу. В деталях разбирался 24 Канал.

На портале Дия.Бизнес рассказали, что индустрия красоты является популярной сферой для начинающих предпринимателей. Ориентировочная сумма инвестиций – около 20 тысяч долларов. В пересчете по нынешнему курсу это ориентировочно 880 тысяч гривен для старта вашего салона.

В минимальный перечень услуг обычно входят парикмахерские и косметологические процедуры. В частности, клиентам могут предлагать:

стрижки различных видов и уровней сложности, окрашивание волос, укладки, завивки и праздничные прически (например свадебные);

макияж, маникюр и наращивание ногтей, педикюр, уход за бровями, наращивание ресниц, депиляцию, а также уходовые процедуры для лица и тела и даже массаж.

Обратите внимание! Не все виды услуг удастся запустить сразу после открытия салона, ведь для части могут понадобиться дополнительные лицензии. В частности, немало аппаратных процедур для ухода за лицом и телом должны проводить только специалисты с медицинским образованием и соответствующим допуском.

Эксперты также советуют сразу продумать ключевые организационные моменты. Например, заранее определиться – будет работать салон как собственный бренд или по франшизе. Кроме того, важно сформировать концепцию заведения, рассчитать финансовую модель бизнеса и официально зарегистрировать деятельность.

Прибыльность бизнеса будет зависеть от уникальности заведения, рассчитанного финансового плана, способов продвижения и ваших управленческих возможностей,

– отмечают на портале.

К слову, украинцы могут обратиться за бесплатными онлайн и офлайн консультациями от экспертов Дия.Бизнес, которые имеют опыт работы с малым и средним бизнесом. Подробнее по ссылке.

Что стоит знать об "эмоциональном сервисе"?

Недавно Forbes писал, что в сфере услуг все более важными становятся эмоции, которые клиент получает во время визита. Особенно это касается индустрии красоты, куда приходят не только за процедурой, но и за комфортом, отдыхом и приятной атмосферой.

В 2025 году украинские исследователи провели опрос, результаты которого показали важность "эмоционального сервиса" в отрасли:

85% опрошенных заявили, что персонализированный подход является решающим фактором в решении вернуться;

более 70% респондентов готовы платить больше за услугу, которая предусматривает высокий уровень заботы и сервиса.

Именно поэтому владельцы салонов все больше внимания уделяют деталям – это напоминание о записи, чай или кофе для посетителей, удобная коммуникация и даже индивидуальные рекомендации.

Другая полезная информация для предпринимателей:

Открытие салона красоты не обязательно требует только собственных сбережений или кредитных средств. В Украине предприниматели также могут воспользоваться грантовыми программами для малого бизнеса.

Кроме того, в 2026 году государство увеличило финансирование в рамках микрогрантов "Собственного дела". Среди требований – официальная деятельность, создание новых рабочих мест и уплата налогов.