Сколько стоит франшиза McDonald's?

Поскольку общая стоимость открытия заведения отличается в зависимости от локации и формата, минимальный первоначальный взнос также может меняться. Детали рассказали на сайте компании.

Например, в США для рассмотрения кандидатуры на франшизу компания обычно требует минимум 750 тысяч долларов – в виде собственных средств, которые не являются заимствованными.

В частности, предприниматель должен оплатить лицензионный взнос в 45 тысяч долларов за право работать под брендом в течение 20 лет.

Дополнительные 100 тысяч долларов понадобятся на оборотный капитал ресторана. Также кроме стартового взноса франчайзи ежемесячно платит роялти, то есть 4 – 5% от выручки.

Можно ли открыть франшизу в Украине?

Ранее в интервью RAU местный директор по развитию McDonald's Виталий Стефурак рассказал, что украинский рынок является уникальным, ведь всеми ресторанами компания управляет напрямую.

Правда, отсутствие франчайзинговой модели ограничивает потенциал развития сети, в частности скорость открытия новых заведений.

Появится ли у McDonald's в Украине франчайзинг – это скорее вопрос времени, ведь франчайзинг это глобальная бизнес-модель нашей компании. Однако пока идет война, об этом говорить нецелесообразно,

– объяснил директор.

