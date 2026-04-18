Сколько стоит франшиза McDonald's?
Поскольку общая стоимость открытия заведения отличается в зависимости от локации и формата, минимальный первоначальный взнос также может меняться. Детали рассказали на сайте компании.
Например, в США для рассмотрения кандидатуры на франшизу компания обычно требует минимум 750 тысяч долларов – в виде собственных средств, которые не являются заимствованными.
В частности, предприниматель должен оплатить лицензионный взнос в 45 тысяч долларов за право работать под брендом в течение 20 лет.
Дополнительные 100 тысяч долларов понадобятся на оборотный капитал ресторана. Также кроме стартового взноса франчайзи ежемесячно платит роялти, то есть 4 – 5% от выручки.
Можно ли открыть франшизу в Украине?
Ранее в интервью RAU местный директор по развитию McDonald's Виталий Стефурак рассказал, что украинский рынок является уникальным, ведь всеми ресторанами компания управляет напрямую.
Правда, отсутствие франчайзинговой модели ограничивает потенциал развития сети, в частности скорость открытия новых заведений.
Появится ли у McDonald's в Украине франчайзинг – это скорее вопрос времени, ведь франчайзинг это глобальная бизнес-модель нашей компании. Однако пока идет война, об этом говорить нецелесообразно,
– объяснил директор.
С 15 апреля в ресторанах запустили кампанию "Ограбление мирового меню", поэтому украинцы также смогут попробовать разнообразные блюда, что уже стали популярными в других странах.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году McDonald's закрыл свои двери для посетителей почти по всей Украине. Однако уже 27 марта заведение наконец снова заработало в Николаеве.