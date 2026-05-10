Почему тарифы на мобильный подорожали?

Такое синхронное повышение вызвало волну недовольства среди абонентов и даже разговоры о возможном сговоре операторов. Впрочем, эксперты объясняют: главная причина – резкий рост расходов на поддержку мобильной связи во время войны и энергетических кризисов, пишет OBOZ.

По словам телеком-аналитиков, операторы сейчас тратят огромные средства на:

генераторы и топливо;

аккумуляторы для базовых станций;

поддержку дата-центров;

резервное питание;

ремонт и обслуживание оборудования;

оплату более дорогой электроэнергии.

Количество часов блэкаутов увеличилось – поэтому, мобильные операторы требуют установки аккумуляторов на базовые станции, на башни, на другое оборудование. Поэтому, есть ли причина повышать сейчас тарифы? Да. Она называется "энергонезависимость",

– объяснил телеком-аналитик Александр Глущенко.

Специалист по электронным коммуникациям Анатолий Фроленков добавил, что операторы тратят огромные объемы горючего для генераторов.

В одном из операторов ранее отмечали, что средняя поддержка базовых станций обходилась в около 100 тысяч литров топлива в месяц. А во время зимнего периода, она выросла до 700 тысяч. Я думаю, что когда были эти жесткие морозы и жесткие блэкауты, там было еще больше. Просто представьте цистерны, поезд цистерн горючего, которое просто сжигается никуда,

– отметил эксперт.

Кроме расходов на генераторы, операторы столкнулись и с другими проблемами – подорожанием электроэнергии, аккумуляторов, оборудования и логистики. Также компаниям приходится вкладывать деньги не только в башни или базовые станции, но и в поддержку всей телеком-инфраструктуры: дата-центров, магистралей и международных каналов передачи данных.

Был ли сговор между операторами?

Несмотря на одновременное повышение тарифов, эксперты не видят признаков сговора между "Киевстаром", Vodafone и lifecell. Причина синхронности проста – все операторы работают в примерно одинаковых условиях:

растут расходы на электроэнергию;

дорожает топливо;

увеличивается нагрузка на сети;

дорожает телеком-оборудование.

Эксперты также критикуют мобильных операторов за слабую коммуникацию с клиентами. Информация о новых тарифах часто скрывается в описаниях тарифных пакетов, поступает через SMS, которые люди игнорируют и почти не публикуется в соцсетях. Поэтому многие пользователи узнают о новых ценах уже после списания средств.

Обратите внимание! Украинский мобильный рынок входит в период постоянного подорожания услуг. Причина – не только инфляция, но и колоссальные расходы на поддержку сетей во время войны. В то же время операторы пока проигрывают в коммуникации с клиентами: люди готовы платить больше за стабильную связь, но хотят честных объяснений и понятных правил игры.

Что о стоимости тарифов говорят в Киевстар и Vodafone?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

CEO компании Vodafone Ольга Устинова объяснила, как формируется цена и почему она вряд ли может быть значительно ниже, пишет OBOZ.

Во власти понимают ответственность и то, что для людей это критично. Давайте посмотрим на цифры: тариф 400 гривен в месяц – это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве. За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца: невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат,

– говорит Устинова.

По ее словам, бизнес Vodafone действительно остается прибыльным. Уровень маржинальности достигает примерно 50%. Впрочем, значительная часть этих средств не остается "чистым заработком". Более трети – более 33% – компания вынуждена постоянно вкладывать в поддержку и развитие сети.

Если бы мы не зарабатывали на тарифах, мы бы не смогли покупать генераторы... Все базовые станции и оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растет курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают,

– объяснила Устинова.

Фактически речь идет о постоянных расходах на оборудование, которое зависит от курса валют, а также на энергообеспечение – особенно критическое во время отключений света. В компании также отмечают: нынешние тарифы – это не просто желание заработать больше, а необходимость обеспечить стабильную связь, в частности во время блэкаутов.

Какие тарифы на мобильную связь в Украине и Европе?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросе устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных затратах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.