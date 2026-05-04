Где и почему Киевстар отключит 3G в мае?

Очередная волна коснется четырех областей Украины. 3G заменят более быстрым 4G, чтобы улучшить качество мобильного интернета и подготовить инфраструктуру к 5G. Об этом Киевстар предупредил заранее.

Эти изменения – часть долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры. Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи,

– сообщили в компании.

Изменения коснутся ряда регионов:

Ровенская область: Вараш, Владимирец, Варашский район, Сарненский район Ивано-Франковская область: Дубовица Николаевская область: Вознесенский район, Первомайский район, Николаев, Очаков, Коблево, Николаевский район Харьковская область: Харьков, Люботин, Дергачи, Мерефа, Высокий, Песочин, Харьковский район

В этих городах и громадах 3G полностью заменят на 4G.

Что это значит для абонентов Киевстара?

Для большинства украинцев изменения будут положительными: более быстрый интернет, более стабильное соединение и лучшее качество связи.

Но есть важный нюанс – не все устройства готовы к этому переходу. Проблемы могут возникнуть у тех, кто пользуется старыми телефонами без поддержки 4G или имеет SIM-карту старого образца

В таких случаях интернет может просто исчезнуть после отключения 3G.

Обратите внимание! Отключение 3G – логический этап развития телеком-инфраструктуры. Большинство стран уже отказываются от этой технологии, поскольку она неэффективно использует частоты. Это неизбежный процесс. Для большинства пользователей это означает более быстрый интернет, но владельцам старых устройств стоит заранее подготовиться, чтобы не остаться без связи.

3G в Украине полностью отключат: когда это произойдет?

Устаревший 3G планируют полностью отключить уже в ближайшие годы. Об этом в интервью рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, пишет "РБК-Украина".

По его словам, "выключение 3G – это не уникальный процесс для Украины, а технологический тренд".

Он пояснил, что по всему миру операторы постепенно отказываются от 3G, поскольку эта технология уже считается устаревшей: она менее эффективно использует ресурс и не способна обеспечить те скорости и качество связи, которых сегодня ожидают пользователи.

Мы договорились с операторами о четком дедлайне: 3G полностью отключат до 1 января 2031 года. Мы заложили такой длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел абсолютно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Наоборот - 4G является базой для развертывания 5G,

– рассказал Прибитько.

Что будет с тарифами Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

