Де і чому Київстар відключить 3G у травні?

Чергова хвиля торкнеться чотирьох областей України. 3G замінять швидшим 4G, щоб покращити якість мобільного інтернету та підготувати інфраструктуру до 5G. Про це Київстар попередив завчасно.

Ці зміни – частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури. Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку,

– повідомили в компанії.

Зміни торкнуться низки регіонів:

Рівненська область: Вараш, Володимирець, Варашський район, Сарненський район Івано-Франківська область: Дубовиця Миколаївська область: Вознесенський район, Первомайський район, Миколаїв, Очаків, Коблеве, Миколаївський район Харківська область: Харків, Люботин, Дергачі, Мерефа, Високий, Пісочин, Харківський район

У цих містах і громадах 3G повністю замінять на 4G.

Що це означає для абонентів Київстару?

Для більшості українців зміни будуть позитивними: швидший інтернет, стабільніше з’єднання та краща якість зв’язку.

Але є важливий нюанс – не всі пристрої готові до цього переходу. Проблеми можуть виникнути у тих, хто користується старими телефонами без підтримки 4G чи має SIM-карту старого зразка

У таких випадках інтернет може просто зникнути після відключення 3G.

Зауважте! Відключення 3G – логічний етап розвитку телеком-інфраструктури. Більшість країн уже відмовляються від цієї технології, оскільки вона неефективно використовує частоти. Це неминучий процес. Для більшості користувачів це означає швидший інтернет, але власникам старих пристроїв варто заздалегідь підготуватися, щоб не залишитися без зв’язку.

3G в Україні повністю відключать: коли це відбудеться?

Застарілий 3G планують повністю відключити вже в найближчі роки. Про це в інтерв’ю розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько, пише "РБК-Україна".

За його словами, "вимикання 3G – це не унікальний процес для України, а технологічний тренд".

Він пояснив, що по всьому світу оператори поступово відмовляються від 3G, оскільки ця технологія вже вважається застарілою: вона менш ефективно використовує ресурс і не здатна забезпечити ті швидкості та якість зв’язку, яких сьогодні очікують користувачі.

Ми домовилися з операторами про чіткий дедлайн: 3G повністю вимкнуть до 1 січня 2031 року. Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки - 4G є базою для розгортання 5G,

– розповів Прибитько.

Що буде з тарифами Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

