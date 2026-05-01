Тарифы на мобильный Vodafone: какие изменения с 1 мая?

Оператор переходит на пакетную модель тарификации для звонков за границу, пишет "Новости. LIVE".

Наибольшие изменения коснутся звонков в страны Европейского Союза. Теперь исходящие звонки из Украины в 27 стран ЕС и между ними будут стоить 30 гривен за 30 минут в сутки. В течение дня можно подключать до 20 таких пакетов. В эту зону входят Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и другие страны ЕС.

Дополнительно меняется стоимость SMS в роуминге. Сообщения из стран ЕС в другие направления (кроме Украины) будут стоить 6 гривен за одно SMS. До изменений тариф стоил 3 гривны за 10 штук, что означает фактическое повышение стоимости в несколько раз.

Отдельно Vodafone обновляет тарифы для звонков в страны Зоны 2 – США, Канаду, Великобританию, Швейцарию и другие. Здесь будет действовать пакет 30 гривен за 15 минут в день с возможностью использования до 20 пакетов. После этого стоимость возрастает до 5 гривен за минуту.

Еще дороже остается связь со странами Зоны 3, в частности Австралией, Китаем и Индией. Здесь установлен тариф 30 гривен за 5 минут, после чего звонки стоят 10 гривен за минуту.

Компания объясняет модель переходом на пакетную систему международной связи, однако фактически это означает, что короткие и нерегулярные звонки могут стать дороже для пользователей. В то же время для активных абонентов с большим объемом международных звонков новые пакеты могут остаться более выгодными.

В более широком контексте эти изменения вписываются в общую тенденцию мобильных операторов к усложнению тарифных моделей и стимулированию использования интернет-мессенджеров вместо классических звонков и SMS.

Что это означает для абонентов Vodafone?

Фактически Vodafone продолжает переход к жесткой пакетной модели тарификации международной связи. Это имеет несколько последствий:

Рост стоимости коротких звонков за границу Усложнение тарифной системы через пакеты Подорожание SMS в роуминге Стимулирование перехода пользователей на мессенджеры Уменьшение выгоды для тех, кто редко пользуется международной связью

Аналитически это выглядит как движение в сторону оптимизации доходов оператора на фоне стабильного спроса на международные услуги связи.

Как формируют цены на тарифы Vodafone?

CEO компании Ольга Устинова объяснила, как формируется цена и почему она вряд ли может быть значительно ниже, пишет OBOZ.

Во власти понимают ответственность и то, что для людей это критично. Давайте посмотрим на цифры: тариф 400 гривен в месяц – это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве. За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца: невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат,

– говорит Устинова.

По ее словам, бизнес Vodafone действительно остается прибыльным. Уровень маржинальности достигает примерно 50%. Впрочем, значительная часть этих средств не остается "чистым заработком". Более трети – более 33% – компания вынуждена постоянно вкладывать в поддержку и развитие сети.

Если бы мы не зарабатывали на тарифах, мы бы не смогли покупать генераторы... Все базовые станции и оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растет курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают,

– объяснила Устинова.

Фактически речь идет о постоянных расходах на оборудование, которое зависит от курса валют, а также на энергообеспечение – особенно критическое во время отключений света. В компании также отмечают: нынешние тарифы – это не просто желание заработать больше, а необходимость обеспечить стабильную связь, в частности во время блэкаутов.

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросе устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.