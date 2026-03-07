Скільки вже працює найстаріший бізнес?
Мова йде про Дрогобицький соляний завод. Ця солеварня на Львівщині безперервно діє з 14 століття на одному і тому ж місці, зазначається на офіційному сайті підприємства.
За історичними даними, перші згадки про солеваріння в Дрогобичі датуються приблизно 1250 роком.
Втім, документально підтверджений запис про видобуток солі з’явився у 1390 році. Саме тоді місто вже було відоме як важливий центр соляного промислу.
Протягом століть розквіту Дрогобичу сприяла солеварня, яка постачала сіль не лише до Галичини і Закарпаття, але і для Волині, Холмської землі, Київщини,
– йдеться в історії підприємства.
Наразі підприємство входить до списку 30 найстаріших компаній Європи, яким вдалося зберегти свою діяльність безперервно, зазначає VisualCapitalist.
Фото: Дрогобицький соляний завод – один із найстаріших в Європі / VisualCapitalist
Важливо! Нині завод виготовляє близько 50 тонн солі на місяць. Продукцію переважно реалізують у Львівській області.
Як виготовляють сіль у Дрогобичі?
Як і понад 700 років тому, у Дрогобичі й сьогодні використовують традиційний метод видобутку солі:
- Спочатку із підземних джерел підіймають соляний розсіл;
- Потім цей розсіл виварюють у спеціальних чанах.
Робота це нелегка. Працівники говорять, що до кінця зміни самі стають солені.
Важка робота. Усім хазяйкам треба сіль, а хто їм зробить, як не ми. Приходим додому – одразу в баняк,
– розповів один із солеварів виданню Gazeta.ua.
Унікальність виробництва полягає у самій шахті, адже вона збудована з дерева без використання металу. Завдяки високій концентрації солі дерев’яні конструкції законсервувалися й збереглися до наших днів.
Цікаво! Окрім промислової діяльності, підприємство виконує й туристичну функцію. Тут проводять екскурсії, під час яких можна побачити старовинні виробничі приміщення та процес виварювання солі.
Які найстаріші компанії світу?
Більшість приватних компаній у світі працюють у середньому близько десяти років, однак існують тисячі винятків. Сьогодні налічується понад 5 500 підприємств, яким щонайменше 200 років, а деякі з них безперервно функціонують уже понад тисячу років, передаючи бізнес із покоління в покоління.
Найстарішою компанією світу вважається японська Kongo Gumi, заснована у 578 році для будівництва буддистських храмів. Вона залишалася сімейним бізнесом понад 1 400 років і лише у 2006 році стала частиною Takamatsu Construction.
У Європі прикладом багатовікового бізнесу є австрійський ресторан St. Peter Stiftskulinarium, що працює з 803 року, а також Паризький монетний двір, заснований у 864 році та чинний донині.