Скільки вже працює найстаріший бізнес?

Мова йде про Дрогобицький соляний завод. Ця солеварня на Львівщині безперервно діє з 14 століття на одному і тому ж місці, зазначається на офіційному сайті підприємства.

За історичними даними, перші згадки про солеваріння в Дрогобичі датуються приблизно 1250 роком.

Втім, документально підтверджений запис про видобуток солі з’явився у 1390 році. Саме тоді місто вже було відоме як важливий центр соляного промислу.

Протягом століть розквіту Дрогобичу сприяла солеварня, яка постачала сіль не лише до Галичини і Закарпаття, але і для Волині, Холмської землі, Київщини,

– йдеться в історії підприємства.

Наразі підприємство входить до списку 30 найстаріших компаній Європи, яким вдалося зберегти свою діяльність безперервно, зазначає VisualCapitalist.

Фото: Дрогобицький соляний завод – один із найстаріших в Європі / VisualCapitalist

Важливо! Нині завод виготовляє близько 50 тонн солі на місяць. Продукцію переважно реалізують у Львівській області.

Як виготовляють сіль у Дрогобичі?

Як і понад 700 років тому, у Дрогобичі й сьогодні використовують традиційний метод видобутку солі:

Спочатку із підземних джерел підіймають соляний розсіл;

Потім цей розсіл виварюють у спеціальних чанах.

Робота це нелегка. Працівники говорять, що до кінця зміни самі стають солені.

Важка робота. Усім хазяйкам треба сіль, а хто їм зробить, як не ми. Приходим додому – одразу в баняк,

– розповів один із солеварів виданню Gazeta.ua.

Унікальність виробництва полягає у самій шахті, адже вона збудована з дерева без використання металу. Завдяки високій концентрації солі дерев’яні конструкції законсервувалися й збереглися до наших днів.

Цікаво! Окрім промислової діяльності, підприємство виконує й туристичну функцію. Тут проводять екскурсії, під час яких можна побачити старовинні виробничі приміщення та процес виварювання солі.

Які найстаріші компанії світу?