АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros
Про рішення стало відомо 21 травня, пише "РБК-Україна".
Надано дозвіл компанії Paramount Skydance Corporation на опосередковане набуття через компанію "Prince Sub Inc." (м. Вілмінгтон, штат Делавер, Сполучені штати Америки) контролю над компанією "Warner Bros. Discovery, Inc,
– йдеться у повідомленні АМКУ.
Чому потрібне схвалення України?
Як пояснила юристка Анна Жакот, це передбачає українське законодавство про захист економічної конкуренції.
При цьому їх коло не обмежується лише національними суб'єктами. Це можуть бути і нерезиденти, якщо вони мають вплив на український ринок або якщо угода стосується активів або операції в Україні. В Україні, наприклад, транслюються телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, що належать Warner Bros,
– сказала вона.
Paramount і Warner Bros Discovery – одні з найбільших гравців світового медіаринку. Їхнє потенційне об’єднання може суттєво змінити:
- ринок телебачення;
- стримінгові сервіси;
- виробництво контенту;
- рекламний ринок;
- конкуренцію між медіахолдингами.
Через масштаб угоди компаніям доведеться отримувати погодження не лише в Україні, а й у, США, країнах ЄС тощо. До речі, там це злиття вже викликає занепокоєння, адже воно може нашкодити конкуренції в індустрії.
Якби український антимонопольний комітет відмовив у дозволі, наслідки могли бути серйозними. За словами Жакот, у теорії компаніям довелося б переглядати свої активи, або ж Paramount та Warner Bros взагалі могли б покинути ринок України.
Що ще відомо про злиття компаній Warner Bros. та Paramount?
Раніше було відомо, що Paramount активно шукає гроші на завершення угоди з Warner Bros. Discovery. Так, основним "рятівником" може стати Public Investment Fund. Саме ця компанія, за попередньою інформацією, готова вкласти до 10 мільярдів доларів. Загальна сума, яку шукає Paramount, – 24 мільярди доларів.
Потенційними компаніями, які можуть фінансово допомогти, також є Qatar Investment Authority та L'imad Holding.
Зокрема, відомо, що злиття компаній об'єднає такі бренди як CNN і CBS. І покращить позиції компаній у той час, коли глядачів переманюють на стрімінгові платформи.