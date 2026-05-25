АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros

Про рішення стало відомо 21 травня, пише "РБК-Україна".

Дивіться також Рейтинг став "сміттєвим": відомий кіновиробник загнав себе у шалені борги

Надано дозвіл компанії Paramount Skydance Corporation на опосередковане набуття через компанію "Prince Sub Inc." (м. Вілмінгтон, штат Делавер, Сполучені штати Америки) контролю над компанією "Warner Bros. Discovery, Inc,
– йдеться у повідомленні АМКУ.

Чому потрібне схвалення України?

Як пояснила юристка Анна Жакот, це передбачає українське законодавство про захист економічної конкуренції.

Google Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google Додати

При цьому їх коло не обмежується лише національними суб'єктами. Це можуть бути і нерезиденти, якщо вони мають вплив на український ринок або якщо угода стосується активів або операції в Україні. В Україні, наприклад, транслюються телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, що належать Warner Bros,
– сказала вона.

Paramount і Warner Bros Discovery – одні з найбільших гравців світового медіаринку. Їхнє потенційне об’єднання може суттєво змінити:

  • ринок телебачення;
  • стримінгові сервіси;
  • виробництво контенту;
  • рекламний ринок;
  • конкуренцію між медіахолдингами.

Через масштаб угоди компаніям доведеться отримувати погодження не лише в Україні, а й у, США, країнах ЄС тощо. До речі, там це злиття вже викликає занепокоєння, адже воно може нашкодити конкуренції в індустрії.

Якби український антимонопольний комітет відмовив у дозволі, наслідки могли бути серйозними. За словами Жакот, у теорії компаніям довелося б переглядати свої активи, або ж Paramount та Warner Bros взагалі могли б покинути ринок України.

Що ще відомо про злиття компаній Warner Bros. та Paramount?

  • Раніше було відомо, що Paramount активно шукає гроші на завершення угоди з Warner Bros. Discovery. Так, основним "рятівником" може стати Public Investment Fund. Саме ця компанія, за попередньою інформацією, готова вкласти до 10 мільярдів доларів. Загальна сума, яку шукає Paramount, – 24 мільярди доларів.

  • Потенційними компаніями, які можуть фінансово допомогти, також є Qatar Investment Authority та L'imad Holding.

  • Зокрема, відомо, що злиття компаній об'єднає такі бренди як CNN і CBS. І покращить позиції компаній у той час, коли глядачів переманюють на стрімінгові платформи.