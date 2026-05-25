АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros

Про рішення стало відомо 21 травня, пише "РБК-Україна".

Надано дозвіл компанії Paramount Skydance Corporation на опосередковане набуття через компанію "Prince Sub Inc." (м. Вілмінгтон, штат Делавер, Сполучені штати Америки) контролю над компанією "Warner Bros. Discovery, Inc,

– йдеться у повідомленні АМКУ.

Чому потрібне схвалення України?

Як пояснила юристка Анна Жакот, це передбачає українське законодавство про захист економічної конкуренції.

При цьому їх коло не обмежується лише національними суб'єктами. Це можуть бути і нерезиденти, якщо вони мають вплив на український ринок або якщо угода стосується активів або операції в Україні. В Україні, наприклад, транслюються телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, що належать Warner Bros,

– сказала вона.

Paramount і Warner Bros Discovery – одні з найбільших гравців світового медіаринку. Їхнє потенційне об’єднання може суттєво змінити:

ринок телебачення;

стримінгові сервіси;

виробництво контенту;

рекламний ринок;

конкуренцію між медіахолдингами.

Через масштаб угоди компаніям доведеться отримувати погодження не лише в Україні, а й у, США, країнах ЄС тощо. До речі, там це злиття вже викликає занепокоєння, адже воно може нашкодити конкуренції в індустрії.

Якби український антимонопольний комітет відмовив у дозволі, наслідки могли бути серйозними. За словами Жакот, у теорії компаніям довелося б переглядати свої активи, або ж Paramount та Warner Bros взагалі могли б покинути ринок України.

