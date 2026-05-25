АМКУ разрешил Paramount купить Warner Bros

О решении стало известно 21 мая, пишет "РБК-Украина".

Предоставлено разрешение компании Paramount Skydance Corporation на опосредованное приобретение через компанию "Prince Sub Inc." (г. Уилмингтон, штат Делавэр, Соединенные штаты Америки) контроля над компанией "Warner Bros. Discovery, Inc,

– говорится в сообщении АМКУ.

Почему нужно одобрение Украины?

Как пояснила юрист Анна Жакот, это предусматривает украинское законодательство о защите экономической конкуренции.

При этом их круг не ограничивается только национальными субъектами. Это могут быть и нерезиденты, если они имеют влияние на украинский рынок или если сделка касается активов или операции в Украине. В Украине, например, транслируются телеканалы Discovery Channel, CNN, Eurosport, принадлежащих Warner Bros,

– сказала она.

Paramount и Warner Bros Discovery – одни из крупнейших игроков мирового медиарынка. Их потенциальное объединение может существенно изменить:

рынок телевидения;

стриминговые сервисы;

производство контента;

рекламный рынок;

конкуренцию между медиахолдингами.

Из-за масштаба сделки компаниям придется получать согласование не только в Украине, но и в, США, странах ЕС и тому подобное. Кстати, там это слияние уже вызывает беспокойство, ведь оно может навредить конкуренции в индустрии.

Если бы украинский антимонопольный комитет отказал в разрешении, последствия могли быть серьезными. По словам Жакот, в теории компаниям пришлось бы пересматривать свои активы, или же Paramount и Warner Bros вообще могли бы покинуть рынок Украины.

