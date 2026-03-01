Який бренд визнали найстарішим?

Мова йде про компанію Tate & Lyle і її знаменитий "Золотий сироп Лайла" в банках. У 2026 році Книга рекордів Гіннеса визнала Lyle's Golden Syrup найстарішим у світі незмінним брендом і упаковкою.

У далекому 1881 році тоді ще компанія Abram Lyle & Sons придумала патоку – солодкий сироп бурштинового кольору, який виготовляють із рафінованого цукру.

Тоді ж засновник компанії Абрам Лайл вигадав і логотип для свого продукту. Натхнення для дизайну шотландський бізнесмен знайшов у старовинній історії про Самсона яку розповідає Старий Завіт.

За легендою, герой самотужки голими руками здолав величезного лева. А згодом він побачив, що у туші звіра сховалися бджоли.

Пізніше Самсон їв мед просто зсередини хижака та ще й пригостив батьків.

До того ж на весіллі герой обіграв історію з левом, загадавши гостям загадку: "З того, хто в'їдає, вийшло отруйне, а із сильного – солодке".

Ця історія так надихнула Лайла, що він прикрасив етикетку сиропу незвичним зображенням – тушею лева в оточенні бджіл.

Зауважте! З тієї ж легенди народився і логотип для Lyle's Golden Syrup, який звучить "Із сильного виникла солодкість".

Як змінився бренд сьогодні?

З такою біблійною етикеткою сироп незмінно випускали понад 140 років. І лише у 2024 році компанія вирішила осучаснити свій бренд, пише CNN.

Виробник вирішив, що потрібно обрати "менш похмуре" зображення для солодкого сиропу.

За словами старшого віцепрезидента Tate & Lyle Джеральда Мейсона нову упаковку розробили, аби "освіжити спадщину бренду і залучити аудиторію 21 століття".

Слід зауважити, що дизайн змінився кардинально. Наприклад, тушу лева прибрали, залишивши лише голову, а кількість бджіл скоротили до однієї, розташованої над головою хижака.

Це позбавляє від метушні й одразу переходить до справи, зберігаючи при цьому основну суть і магію. Це говорить більше про текстуру і відчуття продукту, ніж вигравіюваний лев в оточенні бджіл,

– вважає дизайнерка Лаура Еванс.

Фото: Старий і новий логотип Lyle's Golden Syrup / Tate & Lyle

