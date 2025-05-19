Найдорожчі компанії світу

Такі дані наводить аналітична компанія Kantar у новому рейтингу BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2025, передає 24 Канал.

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Американські компанії домінують у списку — на них припадає 82% загальної вартості брендів, у порівнянні з 63% у 2006 році. Китайські бренди подвоїли свою вагу до 6%, тоді як частка європейських значно скоротилась – з 26% до лише 7%.

Аналітики відзначили, що лідери рейтингу демонстрували стабільне зростання навіть у періоди глобальних економічних потрясінь, обганяючи фондові індекси.

Лідери рейтингу

У цьогорічному рейтингу серед новачків – ChatGPT (60 місце), Stripe, Chipotle, а також Airtel – найшвидше зростальний телеком-бренд. Повернулися до списку також Spotify, Mercado Libre, Zara та канадський банк RBC, який показав найбільше зростання серед небанківських брендів за межами США.

Лідером списку вчетверте поспіль залишається Apple – з оцінкою 1,3 трильйон доларів.

Серед інших успішних гравців: Amazon, який виріс на 50% до 866 мільярдів доларів, Instagram (+101%) і TikTok (+25%) – соцмережі підтвердили свій глобальний вплив.

Певне відновлення ринку

Секторальна динаміка також була неоднорідною: роздрібна торгівля відновилась після пандемії (+48%), алкогольна індустрія втратила 11% через зміну звичок споживачів, а сегмент люксу знизився на 2% – зокрема через трансформацію ринку в Китаї.

Загалом, 71% приросту вартості сформували бренди, які не просто адаптувались, а радикально змінили свою галузь або навіть створили нову.