Як відреагують ціни на продукти через здорожчання пального?

Аналітик Максим Гопка для 24 Каналу розповів, що ріст цін на пальне швидко переходить на логістику, а, відповідно, має вплив на частину продовольства, як-от імпорт й товари, які псуються швидко.

Крім того, вплив від здорожчання пального може бути помітний навіть на продукти власного виробництва, де значна частина витрат у ланцюгу постачань має імпортні компоненти.

Водночас бізнес поки може працювати за раніше підписаними контрактами з цінами, які були встановлені ще до росту ціни на бензин та дизпальне.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Наразі овочі та фрукти, особливо імпортні та тепличні, відреагують на здорожчання першими. Все через швидкий обіг, бо курс та логістика швидко змінюють цінники. А також через те, що для частини позицій є висока імпортна концентрація.

Як відомо, у 2025 році імпорт помідорів та огірків в Україну був суттєвий, де основним постачальником була Туреччина. Її частка становила понад 80% у вартісному вимірі.

Хвиля подорожчання логістики/страхування/паливної складової в імпорті або коливання курсу долара переноситься на полицю швидше, ніж у "довгих" ланцюгах переробки,

– зауважує Гопка.

Що буде з цінами на м'ясо та молоко?

Попри те, що першими здорожчання відчують імпортні овочі та фрукти, ціни на м'ясо також можуть відреагувати, прогнозує пан Максим. Втім це може відбутися не одразу.

І у цьому є пояснення: один з основних компонентів витрат у тваринництві є корми. Виробники часто мають певні запаси кормів, а тому реакція на здорожчання може розтягнутися від 1 до 3 місяців.

Водночас якщо паливо дорожчатиме стабільно, то тиск на ціну м'яса можна побачити навіть швидше.

Наразі пропозиція м'яса на внутрішньому ринку переважає, що не дає цінам швидко зростати. Відчутним це може бути ближче до Великодня,

– заявляє аналітик УКАБ.

Схожа ситуація відбуватиметься й з молочними продуктами. Але єдина відмінність полягає у додатковій енергомісткості переробки й "холодного ланцюга".

Якщо паливо дорожчає швидко, то операційні витрати на збір/транспортування молока та дистрибуцію готової продукції можуть піти вгору раніше, ніж зміниться кормова складова,

– додає пан Максим.

Зауважте! За підрахунками "Мінфін", Індекс споживчих цін на молочні продукти, станом на 10 березня, складає 100,51%. Якщо порівняти з попереднім місяцем, то ціни продуктів в цій категорії в середньому зросли на 0,51%.



Водночас Індекс споживчих цін на м'ясні продукти склав 99,44%, що свідчить про те, що порівняно з попереднім місяцем ціни на ці продукти зменшилися на -0,56%. цієї категорії у березні 2026 склав 99,44%.



Треба врахувати, що значення індексу було розраховано за середньомісячними цінами на такі групи продуктів: ковбаси, м'ясні делікатеси, м'ясо та сосиски.

Які зараз ціни на пальне в Україні?

Наразі середні ціни на бензин, станом на 9 березня, за даними "Мінфіну", коливаються від 72 гривень до 66 гривень за літр, відповідно до виду пального.

За літр бензину А-95 преміум доведеться віддати в середньому 72,58 гривні, що є найвищою ціною з поміж усіх.

За бензин А-95 водії заплатять вже 69 гривень за літр в середньому, а за бензин А-92 – 66,11 гривні.

Дизпальне коштує майже на рівні бензину А-95 преміум – 71,60 гривні за літр.

Найдешевшим є автогаз, де ціна складає 40,69 гривні за літр, але тут також присутнє здорожчання вартості.

Водночас ще 2 березня середні ціни на пальне були на 5 – 6 гривень дешевшими. Наприклад за літр бензину А-95 треба було віддати 67,64 гривні, а за бензин А-95 – 62,87 гривні. Бензин А-92 коштував 59,99 гривні за літр, а дизпальне – 62,69 гривні за літр. Натомість автогаз – 38,51 гривні.

Важливо! Щоб втримати ціни на пальне від різкого зростання в мережах АЗС, в уряді повідомили про те, що держкомпанія "Укрнафта" продаватиме бензин та дизпальне з мінімальною торговою націнкою.

Скільки може коштувати пальне?