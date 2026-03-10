Подорожает ли топливо до 150 гривен?

Информацию прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Нардеп рассказал о стратегических запасах нефти и роли США в сдерживании мировых цен.

Герус отметил, что когда в мире начинаются подобные войны, предсказывать что-то очень сложно. Однако он не имеет прогнозов о цене в 100 – 150 гривен за литр на топливо.

Я думаю, что ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого (цен в 100 – 150 гривен за литр топлива), я все-таки не думаю,

– отметил он.

Кроме того, стабилизировать ситуацию на рынке может выпуск стратегических и минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, для чего нужно принять соответствующие решения.

Интересно! Накануне директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн предположил, что дальнейшая коррекция цен на бензин будет небольшой – "стоп" произойдет в пределах 70 гривен за литр. Другая ситуация на рынке дизеля, поэтому до конца текущей недели его стоимость уже будет достигать около 80 гривен за литр.

Напомним, украинский парламент надеется стабилизировать ситуацию через закон о формировании стратегического резерва, однако механизм энергетической безопасности заработает только "в ближайшее время". В комитете объяснили, что на физическое наполнение запасов нужны время и инфраструктура, поэтому инструмент пока не используют для влияния на рынок, а значит и на нынешние цены.

Сейчас ситуацию "держат на контроле", а для полноценного запуска системы минимальных резервов осуществляют:

постоянный мониторинг цен на топливо, маржи и объемов поставок;

координацию с основными трейдерами;

контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущение сговора;

диверсификацию источников поставок через европейские направления.

Какую роль играют США?

Также Герус отметил роль США в сдерживании мировых цен на энергоносители. По словам нардепа, для Дональда Трампа подорожание топлива является политически чувствительным вопросом, ведь оно непосредственно влияет на настроения избирателей.

Более того, это подпитывает инфляцию, поэтому американский президент, вероятно, будет искать способы не допустить резкого скачка цен на нефть и нефтепродукты накануне промежуточных выборов осенью.

К слову, США уже ослабили некоторые ограничения, позволив Индии закупки российского сырья. Однако американцы убеждают, что это лишь "кратковременное изменение политики" с целью стабилизации рынка, а не начало снятия санкций со страны-агрессора.