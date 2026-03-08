Отменят ли США санкции против России?

Однако означает ли это возможность отмены американских санкций – рассказал министр энергетики США Крис Райт. Чиновник ответил на вопрос в эфире CNN в воскресенье, 8 марта.

Чиновник заверил, что политика США в отношении России не изменилась. Более того, конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы администрации Дональда Трампа по изоляции страны-агрессора.

В свою очередь решение по Индии – это якобы лишь попытка уменьшить опасения относительно дефицита нефти и ценовые разрывы.

Это просто прагматическая инициатива, которая имеет короткий срок действия,

– отметил американский министр.

Интересно! Он также сказал, что США не атакуют нефтяную или газовую промышленность Ирана, в отличие от Израиля.

Ранее Райт уже объяснял, что Индии разрешили покупать российскую нефть, которая хранится на плавучих резервах вокруг южной Азии, чтобы стабилизировать рынок. Это якобы ослабит давление на НПЗ по всему миру, передает The Economic Times.

Это не изменение курса в отношении России. Это очень кратковременное изменение политики, направлено на то, чтобы удержать цены на нефть на несколько более низком уровне, чем это было бы возможно в противном случае,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, 18 февраля Белый дом продлил на год действие санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Что происходит с ценами на нефть?