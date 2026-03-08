Чи скасують США санкції проти Росії?

Однак чи означає це можливість скасування американських санкцій – розповів міністр енергетики США Кріс Райт. Посадовець відповів на запитання в етері CNN у неділю, 8 березня.

Посадовець запевнив, що політика США щодо Росії не змінилася. Ба більше, конфлікт на Близькому Сході не вплинув на плани адміністрації Дональда Трампа щодо ізоляції країни-агресорки.

Натомість рішення щодо Індії – це нібито лише спроба зменшити побоювання щодо дефіциту нафти та цінові розриви.

Це просто прагматична ініціатива, яка має короткий термін дії,

– зазначив американський міністр.

Цікаво! Він також наголосив, що США не атакують нафтову чи газову промисловість Ірану, на відміну від Ізраїлю.

Раніше Райт уже пояснював, що Індії дозволили купувати російську нафту, яка зберігається на плавучих резервах навколо південної Азії, аби стабілізувати ринок. Це нібито послабить тиск на НПЗ по всьому світу, передає The Economic Times.

Це не зміна курсу щодо Росії. Це дуже короткочасна зміна політики, спрямована на те, щоб утримати ціни на нафту на трохи нижчому рівні, ніж це було б можливо в іншому випадку,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, 18 лютого Білий дім продовжив на рік дію санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Що відбувається з цінами на нафту?