Что известно о санкциях против России

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас в понедельник, 8 июня.

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Кайя Каллас Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности На следующей неделе, для Совета по иностранным делам, мои службы предложили более 80 новых подсанкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики.

Каллас добавила, что именно западные санкции влияют на то, что Путин теряет деньги, людей и динамику. В связи с этим, Россия усиливает свои атаки на гражданских в Украине.

Кая Каллас заявила, что западные санкции уже стоили Кремлю от 1,2 до 1,5 триллиона долларов США.

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Сегодняшний обмен мнениями между министрами еще раз продемонстрировал прочное единство в вопросе поддержки Украины, а также усиление давления на Россию,

– отметила Высокая представительница ЕС.

Напомним, что ранее в ЕП писали, что Европейский Союз стремится ввести "мини-пакет" санкций в отношении России. Он предусматривает внесение в список новых лиц и компаний, а также наложение санкций на суда "теневого флота".

В то же время 21-й пакет санкций против России должны утвердить до 15 июля 2026 года. Эта дата установлена из-за обновления ценового потолка на российскую нефть.

Политолог Олег Саакян в комментарии для 24 Канала объяснил, что новый пакет санкций может "несколько удивить". Дело в том, что Венгрия ранее блокировала некоторые фамилии в пакетах. Но сейчас в стране сменилось правительство.