Що відомо про санкції проти Росії

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у понеділок, 8 червня.

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Кая Каллас Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики На наступний тиждень, для Ради з питань закордонних справ, мої служби запропонували понад 80 нових підсанкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, порушників прав людини та пропагандистів. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи російської воєнної економіки.

Каллас додала, що саме західні санкції впливають на те, що Путін втрачає гроші, людей та динаміку. У зв'язку з цим, Росія посилює свої атаки на цивільних в Україні.

Кая Каллас заявила, що західні санкції вже коштували Кремлю від 1,2 до 1,5 трильйона доларів США.

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Сьогоднішній обмін думками між міністрами ще раз продемонстрував міцну єдність у питанні підтримки України, а також посилення тиску на Росію,

– зазначила Висока представниця ЄС.

Нагадаємо, що раніше у ЄП писали, що Європейський Союз прагне запровадити "мініпакет" санкцій щодо Росії. Він передбачає внесення до списку нових осіб та компаній, а також накладення санкцій на судна "тіньового флоту".

Водночас 21-й пакет санкцій проти Росії мають затвердити до 15 липня 2026 року. Ця дата встановлена через оновлення цінової стелі на російську нафту.

Політолог Олег Саакян у коментарі для 24 Каналу пояснив, що новий пакет санкцій може "дещо здивувати". Річ у тім, що Угорщина раніше блокувала деякі прізвища у пакетах. Але наразі в країні змінився уряд.