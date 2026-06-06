Задержанную зовут Татьяна Курашкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода" и МВД Грузии.

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Что известно о Татьяне Курашкевич?

Российская правозащитница Ева Меркачева сообщила, что Курашкевич – предпринимательница, аспирантка Дипломатической Академии МГИМО МИД России, эксперт по международной торговле.

По словам адвоката россиянки Бека Немситверидзе, США обвиняют ее в отмывании денег и соучастии в преступной деятельности, связанной с незаконными поставками авиационного оборудования в Россию.

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Курашкевич прилетела в Грузию как туристка и не знала о розыске.

Суд сейчас отправил ее под арест, а США требует экстрадиции. Меркачева назвала возможную выдачу задержанной "нарушением норм международного права" и заявила, что защита готовит обращение к властям Грузии.

К слову, в ноябре 2025 из Франции в США экстрадировали гражданку Беларуси Яну Леонову также по обвинению в незаконном ввозе в Россию авиационного оборудования.

По версии ФБР, она участвовала в схеме закупки авионики и оборудования через посреднические компании в Армении и других странах, скрывая конечного получателя товаров. Леонова признала вину.

Санкции, введены против российской авиаотрасли после полномасштабного вторжения в Украину, также предусматривают запрет на поставку в Россию авиатехники.

Но, как писали в The New York Times, несмотря на санкции только в 2022 году в Россию завезли иностранные запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов.

К слову, не только авиацией единой. "Теневой флот" России продолжает перевозить нефть и приносить Кремлю миллиарды долларов, несмотря на два десятка санкций ЕС. Эти суда работают со страховщиками, которые в конце концов могут быть связаны с Европой.