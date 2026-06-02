Что известно о новых санкциях против России?

Европейская комиссия планирует представить новые санкции в понедельник, 8 июня, или во вторник, 9 июня, о чем пишет "Европейская правда" во вторник, 2 июня.

Читайте также Украина синхронизировала санкции с ЕС: какие ограничения ввели для России, Беларуси и ОАЭ

Мы ожидаем, что новый, 21-й пакет санкций против Российской Федерации, будет представлен Еврокомиссией в начале следующей недели, в понедельник или вторник,

– сообщил один из собеседников издания.

В тексте напомнили, что обычно Еврокомиссия представляет свои предложения на заседании Комитета постоянных представителей. Далее начинается обсуждение санкций в столицах государств-членов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В пакет санкций должны войти:

замораживание ценового потолка на российскую нефть;

внесение нескольких десятков судов в перечень "теневого флота" России.

Заметьте! Также возможны санкции против российских энергогигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Еще одна интрига – удастся ли внести в санкционный список российского патриарха Кирилла (ранее эту инициативу блокировала Венгрия, но новое правительство, скорее всего, не будет ветировать подобные вопросы),

– говорится в материале.

ЕП также отмечает, что 21-й пакет санкций должен быть утвержден до 15 июля 2026 года. Причиной является "дедлайн" обновления ценового потолка на российскую нефть.

Согласно информации, новые ограничения планируют утвердить до 15 июля, чтобы не допустить резкого роста ценового потолка на российскую нефть. Таким образом, Европа стремится не дать Москве снова получать сверхдоходы от продажи нефти.

Ценовой потолок на российскую нефть пока установлен в размере 44,1 доллара за баррель – с 15 января 2026 года. А следующая дата его изменения – уже 15 июля.

По оценкам энергоэкспертов, следующий ценовой потолок, учитывая резкий рост цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива, составит около 75 долларов за баррель,

– пишут в "Европейской правде".

Источники рассказали, что сейчас идут обсуждения, на каком уровне заморозить ценовой потолок. Дело в том, что не будет консенсуса относительно оставления его на уровне 44,1 доллара за баррель, но до 75 долларов его также не будут поднимать.

Обратите внимание! Компромиссная сумма будет "где-то посередине" и может составлять где-то в районе 60 долларов за баррель.

Что еще известно о санкциях по состоянию на сейчас?

У 21-м пакете санкций против России ЕС также рассматривает ограничения против двух крупных российских энергетических компаний. Речь идет о "Лукойле";и "Роснефти".

Отдельно готовят санкции против танкеров "теневого флота" России и компаний, которые обеспечивают их работу. А еще в санкционный список также может попасть глава православной церкви России патриарх Кирилл.

Также к ограничениям могут войти меры по дальнейшему давлению на криптовалюту. Также Европейский Союз может ввести санкции против финансовых учреждений в третьих странах (в частности Центральной Азии).