Чому зросли ціни на бензин?

Зокрема очільник комітету Павло Кириленко виступив у парламенті та назвав причини зростання цін на пальне.

Читайте також До 5000 злотих штрафу або арешт: чому у Польщі краще не купувати бензин "про запас"

Кириленко також пояснив, що основним та обʼєктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є зупинка найбільшого НПЗ в Україні. Наразі до країни імпортуються аж 85% світлих нафтопродуктів.

Проте є й інші фактори росту цін, які назвав Павло Кириленко:

збільшення попиту;

скорочення запасів;

підвищення фактичної вартості палива;

зростання вартості логістики;

обмеження порівняння умов зберігання;

скорочення пропозиції від європейських постачальників.

Зверніть увагу! Він зокрема наголосив, що ще 2 березня почалося розслідування для виявлення порушення законодавства щодо дій операторів АЗС.

Водночас уряд готує допомогу через високі ціни на пальне. Про це раніше вже повідомляла прем’єр- міністрка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем’єр- міністрка України Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку – як державна компанія «Укрнафта», так і приватні компанії – забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні.

Свириденко розписала, як має все відбуватися:

Ціни на пальне повинні формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема тієї, що відбувається на світових ринках.

Саме "Укрнафта" буде своєрідним орієнтиром щодо справедливої ціни.

А Контролюючі органи (йдеться про Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужбу) вже будуть здійснювати належний моніторинг цінової ситуації.

Цікаво! Водночас уряд готує підтримку для категорій українців, які найбільше потребуватимуть підтримки через зростання цін.

Що ще відомо про чинні події?