Що прагне зробити Угорщина щодо цін на пальне?

Вони будуть актуальні для родин та підприємств країни, про що повідомив прем'єр Віктор Орбан.

Щоб стримати невпинне зростання цін на пальне, ми запроваджуємо фіксовану ціну для всіх угорських сімей та підприємств з півночі сьогодні,

– заявив Орбан.

Бензин коштуватиме 595 форинтів.

Ціна на дизель становитиме 615 форинтів.

Зверніть увагу! Це приблизно 59,5 та 61,5 гривні станом на понеділок, 9 березня, згідно з даними, що опубліковані на сайті Мінфіну.

Нагадаємо, що Віктор Орбан також закликав Євросоюз скасувати будь-які обмеження щодо енергоносіїв Росії, які чинні на території Європи. Про це йдеться у його відеозверненні.

Згідно зі словами Обрана, причинами високих цін на пальне є не тільки війна на Близькому Сході, а ще й "блокада" поставок нафти Росії через територію України нафтопроводом "Дружба". Представник Угорщини вважає, що зупинка транзиту є загрозою не тільки для Угорщини, а й для всього ЄС.

Зауважте! На тлі подій Віктор Орбан скликав надзвичайне засідання уряду та ініціював листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він закликає скасувати санкції проти російських енергоносіїв.

Що ще відомо про ситуацію з пальним?