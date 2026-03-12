Министр национальной экономики Венгрии Мартон Надь заявил, что страна временно приостанавливает экспорт нефти, бензина и дизеля. Причиной такого решения стал рост цен в Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Известно, что ограничение будет действовать до 19 марта 2026 года.

В этой ситуации вопрос импорта энергоносителей является важным и для Украины, ведь топливно-энергетические товары входят в тройку крупнейших позиций украинского импорта. Данные таможенной службы свидетельствуют о том, что за два месяца 2026 года Украина импортировала этих товаров на сумму 2,6 миллиарда долларов.

В то же время доля поставок топлива из Венгрии в Украину является относительно небольшой. Поэтому временное ограничение экспорта вряд ли повлечет дефицит этого ресурса, который остается особенно важным в условиях войны.

24 Канал выяснил, насколько критично решение Будапешта о прекращении экспорта топлива для Украины, что действительно повлияет на стоимость топлива в ближайшие недели и до какого показателя может вырасти стоимость бензина и дизтоплива.

Важно ли топливо из Венгрии для Украины?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала рассказывает, что процент импорта топлива из Венгрии в Украину является небольшим – всего до 10%.

Читайте также Цены на бензин выросли: Антимонопольный комитет объявил причины

И на фоне заявлений об остановке экспорта топлива, заместить поставки из Венгрии для Украины – это вопрос лишь нескольких дней. Дело в том, что все остальные объемы поставляются в полном объеме, а с дефицитом топлива нет никакой проблемы.

Интересно! Дефицит топлива может возникнуть в Индии и Китае, куда двигались танкеры через Ормузский пролив, отмечает Гетман. Зато поставки в Европу остаются стабильными.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Это минимальные объемы. Через Венгрию движется менее 10% всего украинского объема топлива.

Напоминаем, что в феврале директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на фоне заявлений о прекращении поставок Венгрией дизтоплива в Украину из-за прекращения подачи нефти по трубопроводу "Дружба" объяснил в своей заметке на Facebook, что венгерско-словацкие поставки легко заменить, потому что они составляют до 10% всего рынка.

Они (поставки, – 24 Канал) не такие большие (до 10% рынка), и мы без них уже несколько раз оказывались. Последний раз – осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместиться,

– написал Куюн.

Поэтому эксперт Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом добавляет, что экспорт нефтепродуктов из Венгрии и Словакии имеет место быть, впрочем Украина импортирует топливо морем, а также из Польши и других стран Евросоюза.

Таким образом, прекращение экспорта топлива со стороны Венгрии не является главным фактором, что может повлиять на цену на топливо и запасы в Украине сейчас.

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в ОО "Мир.UA" Главный фактор, безусловно, это котировки нефти, которые сейчас сильно меняются: сегодня видим цену в почти 95 долларов за баррель (цена по состоянию на 11 марта, – 24 Канал), а несколько дней назад была цена в более 100 долларов за баррель.

Щедрин добавляет, что сейчас украинские сети АЗС продают топливо, закупленное еще по старым ценам – до обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, существенный рост топлива в начале марта был обусловлен прежде всего ажиотажем.

В то же время со следующего месяца цены могут измениться снова и тогда украинский рынок увидит совсем другой уровень стоимости.

Чего ожидать от цен на нефть?

Экономист Гетман отмечает, что единственной проблемой в нынешней ситуации на рынке топлива, являются мировые цены на нефть, которые довольно часто меняются.

Мировые цены на нефть сейчас постоянно прыгают в соответствии с каждым заявлением, которые делают мировые политики. Поэтому ситуация сейчас довольно непредсказуемая,

– говорит господин Олег.

Мировая нефть с показателя в 70 долларов за баррель выросла уже до диапазона от 80 до более 90 долларов за баррель, в зависимости от марки нефти. Это, соответственно, уже отразилось на ценах топлива, в том числе и в Украине.

Обратите внимание! Всего несколько дней назад мировые цены на нефть впервые с 2022 года превысили трехзначное число – более 100 долларов за баррель, писали в Axios. Впрочем такой уровень стоимости был кратковременным, ведь впоследствии стоимость марки Brent и WTI опустились ниже отметки в 100 долларов после заявлений Дональда Трампа о возможном завершении военной операции на Ближнем Востоке 10 марта, сообщили в Reuters.

По данным TradingEconomics, мировая цена на эталонную марку нефти Brent составила почти 91 доллар за баррель 11 марта. Для сравнения, по состоянию на 2 марта, стоимость составляла чуть больше, чем 80 долларов за баррель.

Зато стоимость сырой нефти марки WTI (американская нефтяная марка) составляет чуть меньше – почти 86 долларов за баррель. Но 2 марта цена была на уровне 73 долларов за баррель.

Впрочем в течение ночи 12 марта цены на нефть снова подскочили выше 100 долларов за баррель, отмечают в CNN. Поэтому цена нефти марки Brent поздно ночью колебалась около 100 долларов за баррель, тем временем цена на нефть марки WTI выросла до 94,8 доллара за баррель.

По состоянию на обед 12 марта стоимость нефти марки Brent и WTI были на уровне почти 98 долларов и 92,5 доллара за баррель соответственно.

На сколько еще может вырасти топливо в Украине, если цены на нефть в дальнейшем будут расти?

Юрий Щедрин отмечает, что если цена на нефть будет оставаться в коридоре 80 – 90 долларов за баррель, то цены на топливо, в частности в Украине, будут на том же уровне, что мы видим сегодня.

Впрочем если нефть начнет расти в цене рекордно, то это сразу же отразится на стоимости топлива, а потому цена будет существенно выше, чем сейчас,

– говорит он.

То же самое говорит и Олег Гетман, который не исключает того, что с продолжением конфликта на Ближнем Востоке нефть будет только расти в цене.

То есть если нефть достигнет 100 долларов, то цены на топливо могут вполне вероятно подняться еще на 5 – 8 гривен,

– прогнозирует экономист.

Зато если спрогнозировать, что за несколько недель события на Ближнем Востоке завершатся поражением авторитарных сил, то можно ожидать возвращения стоимости нефти в диапазон 70 – 80 долларов за баррель.

Сейчас цены на некоторые виды топлива в Украине, по состоянию на 11 марта, уже второй день подряд почти не меняются, но несмотря на это, они до сих пор существенно высокие по сравнению с ценами в конце февраля. Например бензин А-95 и А-92 даже потеряли по несколько копеек на литр с 10 марта, а вот дизтопливо наоборот подорожало на 60 копеек.

По данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость различного вида топлива сейчас такова:

Бензин А-95 – 69,09 гривны,

Бензин А-92 – 66,14 гривны,

Дизтопливо – 73,52 гривны,

Автогаз – 41,36 гривны.

Интересно, что по данным Fuelo, по состоянию на 11 марта, средние цены на топливо в странах ЕС на таком уровне:

Литр бензина в Германии стоит едва ли не дороже – 2 евро (по среднему банковскому курсу в Украине, это ориентировочно 101 гривна) , а дизтопливо – 2,10 евро (106,7 гривны).

В Нидерландах цена несколько выше: за бензин – 2,21 евро за литр (112 гривен), а за дизтопливо – 2 евро (101 гривна).

Италия тоже входит в тройку стран с самыми высокими ценами: бензин стоит 1,89 евро за литр (96 гривен), а дизтопливо – 2,10 евро (106,7 гривны).

Повлияет ли план Международного энергетического агентства высвободить резервы на цены на нефть?

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о возможности высвобождения крупнейших нефтяных запасов в своей истории. Все для того, чтобы сдержать цены на фоне конфликта, отмечается в Reuters. После этого цены на нефть действительно начали падать, по состоянию на 11 марта.

Поэтому фьючерсы на нефть марки Brent торговались с понижением на 88 центов, или 1% – до 86,92 доллара за баррель. Зато WTI торговалась с понижением на 35 центов, или 0,4% – до 83,1 доллара за баррель.

Данные WSJ свидетельствуют о том, что высвобождение запасов нефти может быть на уровне 400 миллионов баррелей нефти, что является крупнейшим подобным шагом в истории агентства и вдвое большим объемом, который выпустили страны-члены MEA после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Выпуск такого объема может компенсировать 12 дней перебоев в экспорте нефти из Персидского залива.

Только заявление G7 о высвобождении запасов, даже не само высвобождение, уже утолило панику, а потому цены несколько упали. Соответственно "откупоривание" этих резервов еще лучше повлияет на спад цены,

– говорит Олег Гетман.

Впрочем несмотря на это, остается негативный фактор блокировки Ормузского пролива. Кроме того, есть негативное влияние и от того, что нефтяные месторождения Ирана атакуются.

Вероятно, что в ближайшие недели мы будем видеть затихание этого конфликта. А по состоянию на сейчас резервы стран G7 дадут возможность временно унять панику,

– отмечает экономист.

Напоминаем! Несмотря на то, что страны-члены Международного энергетического агентства единогласно согласились выпустить на мировой рынок рекордные 400 миллионов баррелей нефти, это не помешало ценам на нефть, по состоянию на 12 марта, снова подскочить вверх.

А вот Щедрин говорит, что единственное решение, которое сможет прекратить рост цены на нефть, – это завершение операции на Ближнем Востоке и разблокирование Ормузского пролива.

Разблокировка запасов – это тактическое решение, которое замедлит рост цены в короткой перспективе. Именно поэтому проблема должна быть полностью решена,

– считает господин Юрий.

Дело в том, что если пролив будет разблокирован, а удары по нефтяной инфраструктуре как Ирана, так и стран Персидского залива прекратятся, то цены стабилизируются.

Впрочем стабилизация диапазона цены на нефть не будет означать возвращение ее к тем значениям, которые были до начала военной операции в конце февраля, добавляет эксперт.