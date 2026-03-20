Как в Европе сдерживают подорожание бензина?

Для сдерживания инфляции правительства прибегают к скидкам, налоговых льгот и даже лимитов на покупку. Детали сообщает "НефтеРынок".

Смотрите также Цена на дизель уже более 80 гривен: что происходит на АЗС в Украине

Цены на бензин в Европе достигли максимума за последние 40 месяцев, поэтому правительства отдельных стран начали вмешиваться в розничный рынок.

Например, 19 марта в Италии приняли постановление о снижении цен на 0,25 евро на литр бензина и дизеля, а также на 0,12 евро на литр LPG, который там широко используют как автотопливо.

Кроме того, предусмотрены меры по борьбе со спекуляциями и усилении мониторинга. Более того, для сектора автоперевозок объявили 3 месяца налоговых льгот.

В Словакии 18 марта власти ввели ограничения на покупку дизеля на 30 дней, а еще планирует ввести на него отдельную цену для зарегистрированных за рубежом транспортных средств.

Розничные продажи в Словении уже ограничила венгерская нефтяная компания Mol, передает RTV Slo. Сократила закупки горючего для легковых автомобилей по стране также Shell.

В Греции розничные торговцы не могут ставить наценку более 0,05 евро на литр от стоимости поставки бензина или дизеля с НПЗ. Кроме того, им запрещено закладывать маржу более 0,12 евро на литр приобретенного в маркетинговых компаниях сырья.

Налоги на моторное топливо временно снизили в Португалии, где дополнительно рассматривают ограничение цен.

А вот в Франции от изменения налогов пока воздерживаются, однако признают давление в некоторых отраслях промышленности. Правительство еще на прошлой неделе собрало поставщиков топлива, которые обязались стабилизировать цены или снизить их на 0,10 – 0,30 евро на литр.

Какие меры приняло правительство Украины?