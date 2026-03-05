Как Китай останавливает экспорт горючего?

Чиновники Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) встретились с руководителями НПЗ и в устно призвали немедленно прекратить отгрузку нефтепродуктов за границу, пишет Bloomberg.

Заметим, что комиссия является главным органом экономического планирования Китая, поэтому НПЗ выполнят даже устное распоряжение. Ожидается, что бан на экспорт горючего начнет действовать немедленно.

Компаниям также рекомендовали:

не заключать новые контракты на экспорт бензина и дизеля;

попытаться договориться об отмене уже согласованных поставок.

Исключение сделали только для авиационного топлива и того, что хранится на таможенных складах. Также разрешили поставки в Гонконг и Макао.

Ограничения касаются таких нефтеперерабатывающих гигантов:

PetroChina;

Sinopec;

Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC);

Sinochem Group:

и частного НПЗ Zhejiang Petrochemical.

Все они регулярно получают экспортные квоты на топливо от правительства.

Важно! Официально в китайском правительстве запрет на экспорт топлива не комментируют. Не ответили на запросы издания и нефтеперерабатывающие компании.

Как запрет Китая повлияет на цены?

Китай имеет огромный сектор нефтепереработки, но большинство продукции потребляется внутри страны. Поэтому государство не является главным поставщиком для мирового рынка.

Однако в Азии Китай занимает третье место по морскому экспорту топлива после Южной Кореи и Сингапура. Итак, запрет на экспорт бензина и дизеля может спровоцировать дефицит и рост цен. Тем более, что не только Пекин решил позаботиться о собственных интересах.

Ограничения Пекина отражают более широкую тенденцию в регионе, где страны-импортеры нефти все больше пытаются обеспечить собственные энергетические потребности на фоне углубления кризиса на Ближнем Востоке,

– пишет издание.

После того как США и Израиль начали удар по Ирану и поставки нефти через Ормузский пролив почти прекратились, страны начали сокращать объемы нефтепереработки и останавливать экспорт. На такие шаги, например, пошли:

Индия;

Япония;

Индонезия и тому подобное.

Заметьте! Известно, что только на 2 марта в районе Ормузского пролива на мели застряли около 150 танкеров. Несколько судов были поражены в результате военной операции, а одно загорелось, пишет Reuters.

